Uluslararası kuruluş açıkladı: Türkiye'nin en değerli 5 şirketi açıkladı

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance bünyesinde hazırlanan 2026 dönemine ait “Türkiye’nin En Değerli ve En Güçlü Markaları Türkiye 125” araştırması kamuoyuna duyuruldu. İlgili rapora göre, Türk Hava Yolları (THY) 2 milyar 884 milyon dolarlık marka ederiyle geçmiş senelerde olduğu gibi bu yıl da liderlik koltuğundaki yerini korumayı başardı.

Sıralamanın ikinci basamağında 1 milyar 989 milyon dolarlık hacmiyle Arçelik yer alırken, İş Bankası ise 1 milyar 243 milyon dolarlık marka büyüklüğüyle üçüncü sıradaki yerini kaybetmedi.

Geçtiğimiz takvim yılında listenin beşinci sırasında bulunan Ford Otosan, bir basamak yukarı tırmanarak 1 milyar 37 milyon dolarlık değerle dördüncü sıraya yerleşti. Ziraat Bankası da 958 milyon dolarlık finansal marka büyüklüğüne ulaşarak beşinci sıraya adını yazdırdı.

Bu yılın çalışmasında 13 yeni marka daha listeye giriş yaptı. Rapor kapsamına ilk kez dahil olan markalar Alfa Solar, ATP, Baykar, Besler, Çelebi Havacılık, Datagate, e-Bebek, Karaca, Karel, Koçtaş, Ray Sigorta, Trabzonspor ve Yudum olarak sıralandı.

125 MARKANIN TOPLAM DEĞERİ 19,6 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Gerçekleştirilen araştırmanın piyasa sonuçlarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, bu sene kurum olarak 20’nci faaliyet yıllarını kutladıklarını dile getirdi. İlgüner, listede kendine yer bulan 125 markanın toplam finansal değerinin bir önceki yıla kıyasla yüzde 15 oranında genişleme gösterdiğini, böylece 17 milyar dolar seviyesinden 19,6 milyar dolar düzeyine yükseldiğini ifade etti.

Peş peşe iki sene boyunca genel marka değerinde yukarı yönlü hareket kaydedildiğine işaret eden İlgüner, şu sözleri kaydetti:

"Havacılık ve savunma, financial hizmetler ile yurt dışında bulunan elektronik ve hazır giyim markalarının sağladığı ivme toplam marka değerini olumlu yönde etkiliyor. Toplam marka değerinin yüzde 23'ünü bankacılık hizmetleri, yüzde 15'ini ise hava yolu ve elektronik markaları oluşturuyor. Yenilenebilir enerji markaları listede yer bulmaya başladı. Yıllar içinde gözlemlenen önemli bir husus, yurt dışında ve göreceli istikrarlı ülke pazarlarında gerçekleşen hasılatın marka değeri hesabında olumlu etkisi olduğudur. Bu nedenle Türk markalarının yurt dışında yaygınlaşması, kabul görmesi ve güçlenmesi marka değerlerini olumlu etkileyecektir."

TURQUALITY Projesi’nin bu hedef doğrultusunda hayata geçirilmiş örnek niteliğinde bir model olduğunu belirten İlgüner, programın mevcut durumda 500’e yakın üye markaya ulaştığını aktardı. Ekonomim'in haberine göre İlgüner, bu teşvik mekanizmasının neticelerinin sadece bir ihracat başarısı yerine marka odaklı bir başarı şeklinde yorumlanması gerektiğini, bunun için de üye yapıların performanslarının yakından ölçülmesi ve takip edilmesi gerektiğini belirterek, TURQUALITY Projesi'nin bizzat kendisinin markalaşmasında büyük yarar olacağını sözlerine ekledi.

ZİRVEDEKİ İLK 5 MARKA

Brand Finance verilerine göre, 2026 yılı itibarıyla Türkiye ekonomisinin en yüksek marka değerine sahip ilk 5 şirketi ve faaliyet gösterdikleri sektörler şu şekilde listelendi: