Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde

Surinam’ın güneydoğusundaki Guiana Kalkanı’nda Kanadalı Founders Metals Inc. tarafından yapılan sondaj, 22,5 metrelik alanda ton başına 11,88 gram altın tespit etti. Bu yüksek tenörlü keşif, yalnızca ülke ekonomisine değil, küresel madencilik sektörüne de yön verecek potansiyele sahip.

Surinam’ın güneydoğusundaki Guiana Kalkanı’nda, uluslararası madencilik dünyasında büyük yankı uyandıran yeni bir altın keşfi yapıldı. Kanadalı Founders Metals Inc. tarafından yürütülen sondaj çalışmaları, Maria Geralda bölgesinde 22,5 metre boyunca ton başına 11,88 gramlık (g/t) altın tenörü ortaya çıkardı. Bu sonuç, sektörde “yüksek tenör” olarak kabul edilen standartların çok üzerinde değerlere ulaştı.

İspanya As Gazetesi'nin haberine göre, ilk kez bu yıl sondaj yapılan bölgede 400 x 500 metrelik anormal bir yüzey alanı üzerinde yürütülen çalışmalarda, alınan örneklerin yarısından fazlasında 0,1 g/t’nin üzerinde altın bulundu. Sondaj çekirdeklerinde serbest altının yanı sıra manyetik anomalilere yol açan sülfür minerali pirotit de gözlemlendi. Bu bulgular, bölgedeki yapısal modelleri ve jeolojik tahminleri doğruladı.

Keşif, Alt ve Üst Antino bölgelerine yakın, kuzeybatı doğrultulu bir fay hattında yer alıyor. Tonalit dayklarının metavolkanik birimlerle kesişmesi sonucu oluşan çatlakların, zamanla kuvars ve altın açısından zengin sıvılarla dolduğu belirlendi.

Surinam’da madencilik ve petrol, gayrisafi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 60’ını, ihracat gelirlerinin ise yüzde 90’ını oluşturuyor. Bu yeni yüksek tenörlü altın yatağı, ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlarken uzak bölgelerde altyapının gelişmesine de zemin hazırlayabilir. Ancak yoğun yağmur ormanları ve yıllık 4.000 mm’yi aşan yağış miktarı, lojistik açıdan önemli zorluklar barındırıyor.

Founders Metals Başkanı ve CEO’su Colin Padget, yaptığı açıklamada, “Maria Geralda’da ulaştığımız 22,5 metrelik 11,88 g/t altın kesiti, bugüne kadar karşılaştığımız en yüksek değerlerden biri. Bu sonuçlar, Antino sahasındaki 200 km²’lik alanda yürüttüğümüz keşif stratejisinin doğruluğunu ortaya koyuyor” dedi.

Şirket, bölgedeki mineralizasyonun devamlılığını ve derinliğini belirlemek için sistematik sondaj çalışmalarına devam edecek. Maria Geralda keşfinin, Surinam için jeolojik açıdan büyük bir fırsat sunduğu belirtiliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

