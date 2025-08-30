Ucuza uçak bileti arayanlara 30 Ağustos sürprizi

Türk Hava Yolları (THY), 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel olarak yurt içi uçuşlarda geçerli avantajlı bir kampanya duyurdu. Kampanya kapsamında, 30 ve 31 Ağustos 2025 tarihlerinde satın alınacak biletlerle, yolcular 1 Kasım 2025 - 15 Ocak 2026 tarih aralığında 1.030 TL’den başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

EKONOMİK FİYATLARLA UÇUŞ İMKANI

Bağımsızlık mücadelesinin zaferle sonuçlandığı bu özel güne ithafen düzenlenen kampanya, iç hat uçuşlarında uygun fiyatlarla yolculuk etme olanağı sunuyor. Türk Hava Yolları'nın açıklamasına göre, kampanya dâhilinde toplam 125 bin koltuk satışa çıkarıldı.

HANGİ UÇUŞLARDA GEÇERLİ?

Bu kampanya, yalnızca İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı olmak şartıyla, THY’nin gerçekleştirdiği tek yön, direkt ve Economy Class yurt içi uçuşlarında geçerli olacak. Sabiha Gökçen kalkışlı uçuşlar, KKTC Ercan Havalimanı seferleri, AJet tarafından düzenlenen uçuşlar ile codeshare (ortak) uçuşlar kampanya kapsamında yer almıyor.

KAMPANYA KOŞULLARI VE DETAYLARI

Bilet 30 - 31 Ağustos 2025 tarihlerinde satın alınabiliyor.

Alınan bilet 1 Kasım 2025 – 15 Ocak 2026 tarihlerini kapsıyor.

Ancak vbu tarihler arasındaki 26 Aralık 2025 – 1 Ocak 2026 dönemi kampanyadan hariç tutulacak.

EcoFly Başlangıç Ücreti: 1.030 TL

ExtraFly ve PrimeFly Fiyat Aralığı: 1.580 TL – 1.880 TL (güzergaha göre değişiklik gösteriyor)

Biletleme: Rezervasyonla birlikte tamamlanmalı, iptal ya da değişiklik hakkı bulunmuyor

Koltuk Sayısı: Kampanya, 125.000 koltukla sınırlı

BİLET SATIN ALMA KANALLARI

THY, kampanyalı biletlerin sadece resmi internet sitesi, mobil uygulama ve çağrı merkezi aracılığıyla satın alınabileceğini duyurdu. Yetkili satış ofisleri ve acentelerde ise fiyatların farklılık gösterebileceği bilgisi verildi.