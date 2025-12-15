Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025 dönemi 'Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni açıkladı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,0 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı döneminde 15 milyon 860 bin 31 kişi olan kayıtlı çalışan ordusu, 2025 yılı Ekim ayında 16 milyon 20 bin 394 kişiye yükseldi.

SANAYİDE İŞÇİ SAYISI AZALDI

Raporun en dikkat çeken ve endişe yaratan kısmı ise sanayi sektörü oldu. Üretim ve ihracatın lokomotifi olan sanayi sektöründe çalışan sayısı, yıllık bazda yüzde 3,5 oranında azaldı. Bu veri, sanayideki daralmanın istihdam üzerindeki baskısını gözler önüne serdi.

İNŞAAT VE HİZMET SEKTÖRÜ SIRTLADI

Sanayideki bu düşüşe karşın, toplam istihdamı yukarı taşıyan etken inşaat ve hizmet sektörleri oldu. İnşaat sektöründe çalışan sayısı yıllık yüzde 6,2 gibi yüksek bir oranda artış kaydetti. Ticaret ve hizmet sektörlerinde ise büyüme yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşti.

AYRINTILAR GELİYOR...