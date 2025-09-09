Uçaklarda suyun neden bedava yapıldığını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde bir yazılı bir açıklama yaparak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tüm hava yolu işletmelerine gönderilen talimatı duyurdu.

Talimata göre uçak yolcularına ücretsiz bir şekilde su ikramı yapılacak. Bakan o gelişmeyi şu şekilde duyurmuştu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm havayolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak. Bu uygulama kapsamında uçuş süreleri değerlendirmeye alınmayacak.

Bakan açıkladı: Suyu bedava verecekler

DÜN GECE YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINA ZAM GELDİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın imzasıyla dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yurt dışına çıkış harcına zam geldi. Buna göre, yurt dışına çıkış harcı 1.000 Türk Lirası oldu.

Son Dakika | Yurt dışı çıkış harcına zam geldi

"ÖYLE BEDAVAYA BEKLEMİYORDUNUZ HERHALDE"

Uçaklarda suyun bedava olmasından sadece 2 gün sonra yurt dışına çıkış harcına Erdoğan'ın imzası ile zam gelmesi ünlü radyo programcısı Nihat Sırdar'ın da dikkatinden kaçmadı.

Esprili şekilde bu iki olayı birbirine bağlayan Sırdar şöyle dedi: