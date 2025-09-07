Bakan açıkladı: Suyu bedava verecekler

Yayınlanma:
Tüm hava yolu işletmelerine gönderilen talimatı Bakan açıkladı. Artık yolculara en az 200 mililitre suyu bedava verecekler.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı bir açıklama yaparak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tüm hava yolu işletmelerine gönderilen talimatı duyurdu.

Yolculara ücretsiz servis yaptıracak talimatın detaylarını paylaşan Uraloğlu, uçak yolculuklarında yolculara ücretsiz su ikramı yapılması yönündeki uygulamanın başlatılması için harekete geçildiğini söyledi.

Uraloğlu, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm havayolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak. Bu uygulama kapsamında uçuş süreleri değerlendirmeye alınmayacak" ifadelerini kullandı.

bakan-acikladi-suyu-bedava-verecekler-2.jpg

Yolcu konforunu ve uçuş emniyetini doğrudan etkileyen bu kararın önemine dikkati çeken Uraloğlu, "Özellikle yaz aylarında, uzun süren beklemelerde ya da kabin içi havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlarda yolcularımızın susuz kalması; baş ağrısı, konsantrasyon kaybı, hatta tıbbi acil durumlara kadar varabilen riskler oluşturabiliyor. Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

bakan-acikladi-suyu-bedava-verecekler-3.jpg

Uraloğlu, uluslararası operasyonel iyi uygulama örneklerinde de yolcuların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının işletmelerin sorumlulukları arasında görüldüğünü hatırlatarak, "Yolculara ücretsiz içme suyu ikramı, yolcu memnuniyetini ve işletmelerimizin uluslararası saygınlığını artıracaktır" açıklamasında bulundu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

