TV pazarı daralıyor: Dev ekranlar gözden düştü

Analistler, satışlardaki düşüşün bir nedeninin tüketicilerin televizyonlarını daha az sıklıkta değiştirmesi olduğunu söylüyor. Diğer faktörler arasında Çin'deki hükümet desteğinin zayıflaması ve uluslararası piyasalardaki genel belirsizlik yer alıyor.

Küresel pazarın %64,3'ünü kontrol eden en büyük beş TV üreticisi Samsung, Hisense, TCL, LG ve Xiaomi'dir.

Hisense özellikle öne çıkıyor: Şirket agresif bir fiyatlandırma politikası benimseyerek sevkiyatlarını bir önceki çeyreğe göre %9,7 artışla 7,66 milyon televizyona çıkardı ve rekor seviyede %15,4'lük bir payla küresel çapta ikinci sıraya geri döndü.

TrendForce, büyük ve geniş ekranlı televizyonlara olan talebin azaldığını belirtiyor. 65 inç modellerin satışları neredeyse sabit kalırken, 75 inç segmentindeki büyüme geçen yılın yarısı kadar bir hızla %13'e geriledi.

Analist şirketinin güncel raporuna göre, 85 ila 100 inç arasındaki ultra büyük ekranlarda da benzer bir eğilim gözlemleniyor.