Türkiye'de kârına kâr katan THY, İspanya'ya açılıyor

Türk Hava Yolları (THY), İspanya merkezli havayolu firması Air Europa Holding S.L.U.’ya sunduğu bağlayıcı teklifin kabul edildiğini duyurdu.

KÜRESEL STRATEJİK ORTAKLIK ADIMI

THY Yönetim Kurulu tarafından 7 Ağustos 2025 tarihinde alınan kararla başlatılan girişimde diğer teklif veren iki ülkenin çekilmesi ile THY kalmıştı. Türkiye ile İspanya arasındaki yolcu ve kargo taşımacılığının genişletmesi planlanan bu iş birliği kapsamında 300 milyon euro tutarında bir yatırım planlanıyor ve bu meblağ büyük ölçüde sermaye artışı yöntemiyle sağlanacak. THY'nin satın alacağı azınlık hisselerin oranı ise işlemin tamamlanması sürecinde yapılacak teknik ve mali değerlendirmeler sonucunda netleşecek.

Air Europa’ya azınlık hissesiyle ortak olmayı hedefleyen THY, böylece Avrupa ve Latin Amerika arasında daha güçlü bir havacılık köprüsü kurmayı hedefliyor.

SÜREÇ 6-12 AY ARASINDA TAMAMLANACAK

Ortaklık sürecinin tamamlanabilmesi için ilgili düzenleyici kurumlardan gerekli izinlerin alınması bekleniyor. THY, bu onayların ardından işlemin 6 ila 12 ay içinde sonuçlanacağını öngörüyor.