Türkiye'ye Boyner getirmişti: Kahve devi satılıyor

Dünyaca ünlü alkolsüz içecek üreticisi Coca-Cola, yaklaşık 6 yıl önce 3,9 milyar sterlin ödeyerek bünyesine kattığı kahve markası Costa Coffee’yi elden çıkarmak üzere harekete geçti. Şirketin, potansiyel alıcılardan gelecek teklifleri değerlendirmek amacıyla yatırım bankası Lazard ile iş birliği yaptığı öğrenildi.

SATIŞ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İngiltere merkezli Sky News, satış işlemleri için Coca-Cola'nın, aralarında özel sermaye fonlarının da bulunduğu birçok muhtemel alıcıyla görüşmelere başladığını yazdı. Costa Coffee'nin satış süreci kapsamında, ilk tekliflerin önümüzdeki sonbahar aylarında alınması planlanıyor. Ancak kaynaklar, Coca-Cola’nın satış kararından son anda vazgeçme ihtimalinin de hâlâ masada olduğunu belirtiyor.

ANALİSTLERE GÖRE DEĞERİ YARIYA DÜŞTÜ

2019’da gerçekleştirilen satın alma sırasında Costa için ödenen 3,9 milyar sterlinin, bugün piyasa koşullarına göre neredeyse yarı yarıya eridiği ifade ediliyor. Analistler, bu satışın Coca-Cola açısından mali kayıp anlamına gelse de, şirketin genel finansal yapısını ciddi şekilde etkilemeyeceğini düşünüyor.

COSTA COFFEE GELİRİNİ ARTIRDI AMA ZARARDAN KURTULAMADI

Costa, son mali yılını zararla kapattı. Gelirini 1,11 milyar sterlinden 1,22 milyar sterline yükselten şirket, aynı dönemde 9,6 milyon sterlin zarar açıkladı. Zararın temel nedenleri arasında artan enerji ve personel giderleriyle birlikte, iki iştirakindeki yatırımların değer kaybı gösterildi. Şirket, bu maliyet baskılarının faaliyet zararına yol açtığını açıkladı.

COSTA’NIN KÜRESEL AĞI 3 BİN ŞUBEYİ AŞTI

Köklü İngiliz markası Costa Coffee, Birleşik Krallık genelinde 2 binden fazla şubeye sahip. Dünya çapındaki toplam mağaza sayısı ise 3 bini geçmiş durumda.

Türkiye’de Costa Coffee markasını pazara taşıyan Boyner Grup, 2022 yılında ilk şubeyi İstanbul’un popüler alışveriş noktalarından Bağdat Caddesi’nde açmıştı. Marka, şu anda Boyner Cadde, Pangaltı, Ankara A City, AnkaMall, Bodrum Midtown mağazaları ile Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda hizmet veriyor.

Coca-Cola, 2024 yılında önceki yıla göre yüzde 3 artışla yaklaşık 47 milyar sterlinlik net gelir açıklamıştı.