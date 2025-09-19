Türkiye Varlık Fonu dünyanın en büyükleri arasına girdi

Türkiye Varlık Fonu (TVF), 2024 yılını 360 milyar dolarlık büyüklükle tamamlayarak, dünyanın en büyük ilk 10 varlık fonu arasına girmeyi başardı. Uluslararası analiz platformu Global Sovereign Wealth Funds (Global SWF) tarafından yayımlanan “Türkiye Varlık Fonu: 2024 Performansı, 2025 Stratejisi ve Yol Haritası” başlıklı raporda, bu başarıya ayrıntılı şekilde yer verildi.

VARLIK BÜYÜKLÜĞÜ 12,7 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI

Raporda belirtilen verilere göre, 2024 sonu itibarıyla Türkiye Varlık Fonu'nun konsolide toplam varlık değeri, 2024 yılına ait dolar/TL kuru üzerinden hesaplandığında 12,7 trilyon liraya (yaklaşık 360 milyar dolar) ulaştı. Böylece fon, Abu Dhabi merkezli Mubadala’yı geride bırakarak, küresel sıralamada ilk kez en üst segmentte yer aldı.

TVF'nin öz kaynaklarının 2 trilyon liraya (yaklaşık 58 milyar dolar) yükseldiği ve 2024 yılı net kârının 371,4 milyar lira (11,3 milyar dolar) olduğu açıklandı. Aynı zamanda, fonun 1,3 trilyon liralık güçlü nakit rezervine ve düşük borçluluk oranına sahip olması, sağlam finansal yapısını destekledi.

ULUSLARARASI PİYASADA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

2024 yılı boyunca Türkiye Varlık Fonu, uyguladığı düzenli ihraç takvimi sayesinde uluslararası yatırımcıların dikkatini çekmeyi sürdürdü. Özellikle Eylül ayında gerçekleştirilen 1 milyar dolarlık eurobond ihracına gelen 10 milyar dolarlık talep, bu ilgiyi gözler önüne serdi.

TVF'nin 2024 sonunda başlattığı sukuk programı, 2025 itibarıyla 1 milyar dolarlık hacme ulaştı. Ayrıca 600 milyon dolarlık murabaha işlemiyle, İslami finansman kaynaklarının çeşitliliği artırıldı. Fon, ayrıca 12 farklı ülkeden 20 bankanın katılımıyla oluşturulan uluslararası sendikasyon kredisini de başarıyla tamamladı. Tüm bu gelişmeler, TVF'nin güvenilir ve sistematik bir ihraççı kimliği kazanmasını sağladı.

PORTFÖY ŞİRKETLERİNDE MALİ YAPIYI GÜÇLENDİREN ADIMLAR

TVF, 2024 yılı içerisinde Türk Telekom için gerçekleştirdiği refinansman süreci ile şirketin 150 milyon doları aşkın faiz yükünü azaltırken, aynı zamanda temettü dağıtımında daha esnek bir yapı oluşturdu. Öte yandan, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik için yürütülen finansman süreçlerinin başarıyla tamamlandığı ve bu sayede sektörde uzun vadeli finansal derinliğin sağlandığı vurgulandı.

STRATEJİK YAKLAŞIM VE GELECEK VİZYONU

Global SWF’nin analizinde, TVF’nin yapısal reformları ve stratejik gelişmeleri öne çıkarıldı. Fonun, uluslararası yatırımcıların güvenini artıran ihraç modeliyle tanındığı ve özellikle sigorta ile telekomünikasyon alanlarındaki yatırımlarının Türkiye’nin sermaye piyasalarına önemli katkı sunduğu ifade edildi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK VARLIK FONLARI LİSTESİ

Raporun sonunda, küresel çapta en büyük varlık fonları ve bağlı oldukları ülkeler şu şekilde sıralandı:

Norveç – Government Pension Fund Global

Çin – SAFE Investment Company

Çin – China Investment Corporation (CIC)

Birleşik Arap Emirlikleri – Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)

Kuveyt – Kuwait Investment Authority (KIA)

Singapur – GIC Private Limited

Suudi Arabistan – Public Investment Fund (PIF)

Katar – Qatar Investment Authority (QIA)

BAE – Investment Corporation of Dubai (ICD)

Türkiye – Türkiye Varlık Fonu (TVF)

BAE – Mubadala Investment Company