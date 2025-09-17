Türkiye Varlık Fonu Vakıfbank hisselerini yabancılara sattı

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Vakıfbank’ta sahip olduğu payların bir bölümünü yurt dışı yerleşik kurumsal yatırımcılara satma kararı aldı.

TVF’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Vakıfbank sermayesinin yüzde 74,79’una karşılık gelen ve TVF mülkiyetinde bulunan toplam 7,4 milyar TL nominal değerli payın, 152 milyon TL nominal değere sahip kısmı satışa çıkarılacak. Bu miktar, Vakıfbank’ın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 1,53’üne denk geliyor.

Şimşek'in programı halkın sırtında işliyor

SATIŞ SÜRECİ BAŞLADI

Açıklamada, satış işleminin hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle gerçekleştirileceği ve sürecin başlatıldığı belirtildi. İşlem kapsamında Merrill Lynch International, tek küresel koordinatör ve talep toplayıcı (Sole Global Coordinator and Bookrunner) olarak yetkilendirildi.

Satılacak pay adedi ve fiyatı, talep toplama süreci sonunda belirlenecek. Satışın tamamlanmasının ardından sonuçlar ayrıca kamuoyuyla paylaşılacak. İşlemin takasının borsa dışında yapılması planlanıyor.

Tuğba Özay Mehmet Şimşek'e seslendi: Devletin kasası çok para kazanır!

TVF’nin PAYI DÜŞECEK

Satışla beraber TVF'nin payı yüzde 73,26'ya düşecek. Satışla ilgili konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: