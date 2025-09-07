CHP'li Karabat açıkladı: Şimşek'in programı halkın sırtında işliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Damga Vergisi’ne yapılan ek zammı sert sözlerle eleştirdi. Karabat, “Soygunun adı Damga Vergisi zammı oldu, darbenin faturası halka kesildi” ifadeleriyle tepki gösterdi.

“ŞİMŞEK HALKA YÜKLENDİ, SERVET SAHİPLERİNE DOKUNMADI”

CHP’li Karabat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in doğrudan vatandaşı etkileyecek vergi artışlarına yeniden başvurduğunu ifade etti. Normal şartlarda yalnızca yıl başlarında yapılan Damga Vergisi zammının, bu yıl ilk kez ek olarak yıl içinde artırıldığını vurguladı.

Karabat, Mehmet Şimşek’in göreve geldiği günden bu yana KDV oranını yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkardığını, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) aldığını ve farklı alanlarda da çok sayıda vergi artışı yaptığını hatırlatarak, "Sürekli ‘program işliyor’ diyen Şimşek’i, artan vergiler, büyüyen bütçe açığı ve halkın yaşadığı yoksulluk yalanlıyor" dedi.

“DAMGA VERGİSİNE YIL İÇİNDE YÜZDE 50 ZAM YAPILDI”

Karabat’ın açıklamasına göre, 1 Ekim itibarıyla Damga Vergisi’ne yüzde 50 oranında zam yapılacak. Yıl başında da yüzde 43,9 zam gelen bu kalemde, 2025 yılı boyunca toplam artış oranı yüzde 110’u aştı. Karabat, bu oranın 2026 başında tekrar yükseleceğini öngördü.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in büyük sermaye gruplarına dokunmadığını, dolaylı vergilerle vatandaşın bütçesini zorladığını belirten Karabat, “Şimşek, rantçılardan yana tavır alırken, halkı soyup soğana çeviriyor” ifadesini kullandı.

“DARBE GİRİŞİMİNİN MALİ YÜKÜ HALKA YÜKLENDİ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat, 2023 yılında 82,6 milyar TL olan Damga Vergisi tahsilatının, 2024’te yüzde 78,9 artarak 147,8 milyar TL’ye ulaştığını, 2025 bütçesinde ise bu rakamın 216,1 milyar TL olarak hedeflendiğini hatırlattı. Ancak yapılan son zamla birlikte yıl sonu tahsilatının 250 milyar TL’yi bulabileceğini öne sürdü.

TÜİK verileriyle enflasyonun düşük gösterildiğini savunan Karabat, buna rağmen vergilerde yüzde 100’ü aşan artışlara gidildiğini söyledi. “İşçiye, memura, emekliye yüzde 10-20 zam verilirken, vergi artışları yüzde 100’e yaklaştı” dedi.

Karabat, “Şimşek’in dediği gibi program gerçekten işliyor. Ancak bu, AKP’nin demokrasiyi askıya aldığı, otoriter rejime geçtiği bir programdır” diyerek sözlerini tamamladı. 19 Mart’ta yaşanan sürece atıfla, bu ‘darbenin’ mali ayağının Mehmet Şimşek tarafından yönetildiğini söyledi.