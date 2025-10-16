Türkiye pasaportunun gücü belli oldu!

Türkiye pasaportunun sıralaması değişti. İki basamak geriledi.

Dünyanın en güçlü pasaportlarının sıralandığı Henley Pasaport Endeksi 2025 açıklandı.

Endekse göre Türkiye Cumhuriyeti pasaportu, 113 ülke ve destinasyona vizesiz giriş hakkı ile 199 ülke arasında 102’nci sıraya gerileyerek son yılların en düşük seviyesine indi.

TÜRKİYE’NİN PASAPORT GÜCÜ ZAYIFLADI

Henley & Partners tarafından Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verileriyle hazırlanan endeks, vatandaşların kaç ülkeye vizesiz veya varışta vize ile girebildiğini ölçüyor.

Türkiye, 2023 ve 2024 yıllarında 94’üncü sırada yer alırken DW Türkçe'nin haberine göre bu yıl sekiz basamak geriledi.

Aynı vizesiz erişim sayısına sahip birçok ülkenin bulunması nedeniyle Türkiye teknik olarak 51’inci sırada görünse de, ülke bazlı değerlendirmede 102’nci sırada yer aldı.

SİNGAPUR ZİRVEDE, ABD LİSTEDEN DÜŞTÜ

2025 endeksinde Singapur, 193 ülkeye vizesiz seyahat imkânıyla dünyanın en güçlü pasaportu unvanını korudu.

ABD ise tarihî bir düşüş yaşayarak ilk kez ilk 10 dışında kaldı ve 38’inci sıraya geriledi.
Listenin sonundaysa yalnızca 24 ülkeye vizesiz giriş hakkı tanıyan Afganistan pasaportu yer aldı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

