Türk ve Boşnak iş dünyasında Konya damgası

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Konya Ticaret Odası’nın öncülüğünde düzenlenen Konya-Saraybosna İş Forumu Gala Programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe Türk ve Boşnak iş insanlarının yanı sıra siyasiler ve yerel yöneticiler de katıldı.

Program, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk’ün ev sahipliğinde bir otelde düzenlendi. Katılımcılar arasında Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Denis Zvizdic, Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da yer aldı.



Konuşmasında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine dikkat çeken Denis Zvizdic, dostluğun işbirliğiyle daha da pekişeceğini belirtti. Zvizdic şöyle konuştu:

"Özellikle altyapı, enerji, tarım ve turizm sektörlerinde ciddi fırsatlar var. Konyalı iş insanlarını ülkemize yatırım yapmaya, ortak projeler geliştirmeye ve ticaretimizi daha ileri taşımaya davet ediyorum."



Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiklerini vurguladı.

Akseki, Konya’dan gelen heyetin ilgisinden memnun olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Konya'nın Bosna Hersek'e olan ilgisi, savaş döneminden bu yana her zaman güçlü olmuştur. Bugün de Konya, sahip olduğu ekonomik ve ticari tecrübelerini Bosnalı iş insanlarıyla paylaşmak için buradadır. Türkiye'nin Balkanlar'daki yatırımlarında Bosna Hersek, ilk sırada yer alıyor."

Zehra Güneş Bosna Hersek'te: VakıfBank'tan dev anlaşma

ORTAK PROJELERE YEŞİL IŞIK

Konya Valisi İbrahim Akın, Bosna Hersek’in Konya için özel bir yere sahip olduğunu ifade ederek, işbirliğinin sadece iki ülkenin değil, tüm bölgenin barış ve refahına katkı sağlayacağını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Konya’nın sanayi, tarım ve teknoloji alanlarındaki gücünü Bosna Hersek ile ortak projelerde kullanmaya hazır olduğunu bildirdi.



Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki bağların sadece tarihi olmadığını, ortak kalkınma açısından da güçlü bir temel sunduğunu ifade etti.

Program çerçevesinde Türk ve Boşnak iş insanları arasında birebir görüşmeler yapılırken, bazı işbirliği protokolleri de imzalandı.