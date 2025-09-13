Zehra Güneş Bosna Hersek'te: VakıfBank'tan dev anlaşma

Novi Travnik şehrindeki spor salonunda yapılan tanıtım toplantısına, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank üst yönetimi ve Bosna Hersekli yetkililerin yanı sıra iş birliği anlaşması yapılan 38 voleybol okulundan 1500'e yakın öğrenci katıldı.

Zehra Güneş de törene katılanlar arasındaydı

Törene katılan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı oyuncularından başta Zehra Güneş olmak üzere Ayça Aykaç Altıntaş, Sıla Çalışkan, Aylin Sarıoğlu Acar, Deniz Uyanık ve Nehir Kurtulan'a genç Boşnak voleybolcular büyük ilgi gösterdi.

Üstünsalih, gazetecilere yaptığı açıklamada, voleybol takımının bir dünya markası olduğunu ve gönül bağlarının bulunduğu Bosna Hersek'ten 1500 genç voleybolcuya marka değeri yüksek takımlarında yetişme imkanı verdiklerini söyledi.

Genç voleybolcu adaylarını Bosna Hersek'ten alıp İstanbul'da altyapıda oynatmak istediklerini aktaran Üstünsalih, şöyle devam etti:

"Hem ülkemize hem dünya sporuna katkıda bulunmalarına arzu ediyoruz. Bu sosyal sorumluluk projesini 2018'den beri yürütüyoruz. Saraybosna'da 1 tane spor okulumuz var, 29 şehirde 38 spor okuluyla da stratejik iş birliğimiz var."

Üstünsalih, Bosna Hersek'e özel ilgileri bulunduğunu, sporcuların fiziksel özelliklerinin voleybol yapmaya uygun olduğunu, 2018'den bu yana sürdürdükleri proje kapsamında Bosna Hersek'ten 10 voleybolcuyu Türkiye'ye getirdiklerini ve bu sezon da 5 Bosna Hersekli voleybolcuyu altyapıya aldıklarını aktardı.

Büyükelçi Akseki ise anlamlı bir projeye imza attıkları için VakıfBank yönetimine teşekkür etti.

VakıfBank'ın dünyanın en iyi voleybol kulüplerinden biri olduğunu dile getiren Akseki, "Bosna Hersekli kardeşlerimizle her alanda ilişkilerimizi geliştirmek, bilgimizi, tecrübemizi her alanda paylaşmak istiyoruz. Buradan yeni dünya yıldızları çıkacak. Hem Türk hem Bosna Hersek sporuna büyük katkılar yapacaklar." diye konuştu.

ZEHRA GÜNEŞ: HAYALLERİMİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEMDE VAKIFBANK'IN BÜYÜK YARDIMI OLDU

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Zehra Güneş ise Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ikinci olmalarının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bosna Hersek'te bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Zehra, şunları ifade etti:

"Tribündeki küçük kızlar gibiydim ve VakıfBank elimden tuttu. Hayallerimi gerçeğe dönüştürmemde VakıfBank'ın büyük yardımı oldu. Altyapılarda oyuncu yetiştirmekte bir dünya markası olduğunu biliyoruz ve ben de o şansı yakalayan oyunculardan biri olarak çok mutluyum. Hepsinin gözleri gülüyor."

Tanıtım töreninde Bosna Hersekli genç voleybolcu adayı kızlar, antrenman maçı da yaptı.

İş birliği anlaşması kapsamında VakıfBank'ın destek verdiği spor okullarında eğitim alacak başarılı bulunan sporcular, İstanbul'a davet edilecek. Voleybolcu adaylarına VakıfBank Kulübü tarafından kalacak yer sağlanmasının yanı sıra yaşam ve eğitim desteği de verilecek.