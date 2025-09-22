Turistler gelmiyor! Nedenine hiç şaşırmayacaksınız

Türkiye’nin turizm verileri açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ağustos ayında Türkiye’ye giriş yapan yabancı turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artış göstererek 6 milyon 965 bin 343 kişiye ulaştığını duyurdu.

OCAK–AĞUSTOS DÖNEMİNDE 40 MİLYONU AŞTI

Bu yılın ilk sekiz ayında Türkiye’yi toplam 40 milyon 470 bin 270 kişi ziyaret etti. Bu ziyaretçilerin 35 milyon 481 bin 223’ünü yabancılar, 4 milyon 989 bin 47’sini ise yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları oluşturdu.

NEDEN GELMİYORLAR?

Ancak yılın ilk 8 ayında düşüş yaşandı. Merkez Bankası eski Başekeonomisti Prof.Dr. Hakan Kara sosyal medya hesanıda turist sayısındaki gerilemeyi gösteren bir grafik paylaştı. Kara'ya göre turistler de artık "Türkiye'yi pahalı buluyor" ve gelmiyor.

RUSYA VE ALMANYA ZİRVEDE

Öte yandan, Ağustos ayında Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke 990 bin 709 kişiyle Rusya Federasyonu oldu. Rusya’yı 989 bin 839 ziyaretçiyle Almanya, 638 bin 937 ziyaretçiyle İngiltere izledi. İlk beşte İngiltere’nin ardından İran ve Polonya yer aldı.