Dünyanın en pahalı yolculuğu! İstanbul’dan yola çıkıyor !

İstanbul'dan Paris'e uzanan 7 günlük rüya gibi bir Avrupa turu sunan Altın Kartal turistik treninin bilet fiyatları gündemde. Konfor ve nostaljiyi buluşturan trenin ücretleri, 821 bin TL ile 1 milyon 378 bin TL arasında değişiyor.

AVRUPA'NIN KALBİNE NOSTALJİK YOLCULUK

İstanbul’dan yola çıkan ve 7 gün sürecek olan Altın Kartal treni, lüks tren yolculuklarına meraklı turistleri Avrupa'nın kalbine taşıyor. Macaristan Ulusal Demiryolu (MAV) tarafından işletilen tren, Halkalı İstasyonu’ndan hareket ederek Bulgaristan, Sırbistan, Slovenya ve Avusturya üzerinden Paris'e ulaşıyor.

Trende 14 vagon ve toplam 52 yolcu kapasitesi bulunuyor. Her yolcu, benzersiz bir manzara eşliğinde Avrupa’yı keşfederken, üst düzey bir hizmet alıyor.

KONFORLA GEÇEN 7 GÜN

Ahşap detaylarla kaplı lüks uyku kabinleri, her ülkenin kültürüne özel hazırlanmış gastronomi menüleri, canlı müzik eşliğinde hizmet veren restoranlar bu yolculuğu unutulmaz kılıyor. Trene biniş öncesi yolcular, saksafon müziği eşliğinde karşılanıyor ve hatıra fotoğrafları çektiriliyor.

BİLET FİYATLARI DUDAK UÇUKLATIYOR

Altın Kartal’da yolculuk yapmanın bedeli 16.900 Euro’dan başlıyor, en yüksek bilet ücreti ise 28.500 Euro. Güncel kura göre bu rakamlar yaklaşık 821 bin TL ile 1 milyon 378 bin TL arasında değişiyor. Fiyatlar, kabin tipi ve hizmet seçeneklerine göre belirleniyor.

SEFER TARİHLERİ AÇIKLANDI

Altın Kartal’ın 2025 yılı takvimi kapsamında;

Eylül ayında 3, Ekim ve Kasım aylarında ise birer sefer planlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Altın Kartal dışındaki özel tren seferlerinin takvimini de şu şekilde duyurdu:

14 Eylül: “Constellation” treni Kapıkule’den giriş yapacak, 15 Eylül sabahı Halkalı’dan hareket edecek.

17 Eylül: “Paris-İstanbul 2” Türkiye’ye ulaşacak. 18 Eylül’de “Latitudes 1” seferine çıkacak.

20 Ekim: “Latitudes 2” Kapıkule’den girecek, 21 Ekim akşamı “Marmara” seferiyle hareket edecek.

1 Kasım: “Balkan Explorer 3” Türkiye’ye girecek, 3 Kasım’da “Chastels of Transilvania” rotasına çıkacak.