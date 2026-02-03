Tüm yıl boyunca tatil yapmak mı istiyorsunuz? İşte hayalleri süsleyen mini karavan

Tüm yıl boyunca tatil yapmak mı istiyorsunuz? İşte hayalleri süsleyen mini karavan
Yayınlanma:
Mitsubishi , Delica modelini onlarca yıldır ürün gamında bulunduruyor. Güvenilir ve pratik bir minibüs olan Delica, aynı zamanda mini karavanlar için de başarılı bir temel oluşturuyor.

Kendilerini diğerlerinden daha maceraperest görenler, aracı bağımsız olarak seyahat edebilecekleri şekilde dönüştürme fırsatına sahipti . Japon şirketi daha da küçük bir model olan Delica Mini'yi piyasaya sürdüğünden beri , bazıları bunun için de benzer bir şey hayal etmeye başladı.

mitsubishi-delica-b.jpg

Mitsubishi Delica B

Bazıları neden olmasın diyecek. En azından ilk aşamada sevimli bir prototiple , kırsalda maceralara hazır bir kei pop - up karavanla denemeler yapmaları sadece zaman meselesiydi . Ayrıca bu kategorinin ülkede olduğu kadar başka yerlerde de sürekli büyüdüğü bir gerçek. Birkaç yıl önce Coleman'dan benzer bir fikir ortaya çıkmıştı , ancak şimdi daha resmi bir hal alıyor .

Mitsubishi bu araca Mini Active Camper adını vermiş ve fotoğraflarda da görebileceğiniz gibi, gece kampı için üstünde yatak bulunan açılır kapanır bir tavanı var . Ayrıca ARB tente , opsiyonel ışık çubuğu, arazi lastikleri ve dört çeker sistemi de mevcut. Ayrıca yerden yüksekliği de 25 mm daha fazla.

mitsubishi-delica-c.jpg

Mitsubishi Delica C

Mekanik aksamına gelince, versiyona bağlı olarak 51 ila 63 beygir gücü ve 60 ila 100 Nm tork üreten turboşarjlı 3 silindirli 659 cc motorla donatılması çok muhtemel. Ancak, ilk Delica Mini karavan şu anda bir " hayal " olsa da, gerçeğe dönüşse bile sadece Japonya'yı ilgilendirecektir .

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

