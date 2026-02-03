Volkswagen’den hayati batarya uyarısı!

Yayınlanma:
Volkswagen'in elektrikli araç çağı, tanıdık bir engelle karşılaştı. Otomobil üreticisi, yüksek voltajlı bataryanın aşırı ısınma riski nedeniyle 2023-2025 model yılları arasındaki 43.881 adet Volkswagen ID.4 elektrikli SUV'u geri çağırdı. Bu durum en kötü senaryoda yangına yol açabilir. Geri çağırma, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından 26V030000 kampanya numarası altında yayınlandı.

Sorunun merkezinde ID.4'ün yüksek voltajlı batarya sistemi yer alıyor. NHTSA'ya göre, batarya belirli koşullar altında aşırı ısınabilir ve bu da batarya yangını riskini artırabilir . Volkswagen, arızanın kesin şeklini kamuoyuna açıklamadı ancak çözüm yazılım ve donanım müdahalesinin bir karışımını gerektiriyor.

Volkswagen'in çözümü kağıt üzerinde oldukça basit. Bayiler, yüksek voltajlı batarya yazılımını güncelleyecek ve gerekirse bataryayı ücretsiz olarak değiştirecek. Araç sahiplerine bilgilendirme mektuplarının 20 Mart 2026'da gönderilmesi planlanıyor ve etkilenen araç şasi numaraları (VIN) 23 Ocak 2026'dan beri NHTSA'nın web sitesinde aranabiliyor. Volkswagen, bu işlem için 93EA kodlu dahili bir geri çağırma kodu belirledi.

ID.4, Volkswagen'in ABD'deki elektrikli araç hamlesinin temel taşlarından biri oldu ; Avrupa tarzı sürüş konforu ve crossover pratikliğiyle nispeten uygun fiyatlı, ana akım bir elektrikli araç olarak konumlandırıldı. Ayrıca, dizel skandalı sonrası dönemde markanın en önemli araçlarından biri olması, batarya ile ilgili herhangi bir geri çağırmayı özellikle sakıncalı hale getiriyor. Elektrikli araç dünyasında menzil kaygısı zaten yönetilmesi zor bir durum. Yangın kaygısı ise tamamen farklı bir konu.

Açıkça belirtmek gerekirse, yüksek voltajlı bataryaları içeren geri çağırmalar yalnızca Volkswagen'e özgü değil. Otomobil üreticileri ürün gamlarını elektrikli hale getirme yarışına girerken, batarya geri çağırmaları sektör genelinde bir gerçeklik haline geldi. Lityum iyon batarya paketleri karmaşık, yoğun bir şekilde paketlenmiş ve bir sorun çıktığında affedici değil. Yazılım güncellemeleri riski azaltabilir, ancak donanım söz konusu olduğunda, onarım hızla pahalı hale gelir.

Yine de bağlam önemlidir. Yaklaşık 44.000 araç önemsiz bir sayı değil ve ID.4 marjinal bir deney de değil. Ailelere, işe gidip gelenlere ve ilk kez elektrikli araç alanlara satılan, zaman zaman kendi kendini yakma tehdidi oluşturmayan bir gelecek vaat eden, seri üretim bir elektrikli SUV. Burada daha geniş bir anlatı da var. Elektrikli araçların benimsenmesi hızlandıkça, bunun gibi geri çağırmalar öğrenme sürecinin bir parçası haline geliyor. Bir şey başarısız olduğunda, genellikle çok sesli bir şekilde başarısız oluyor.

Türkiye’de Volkswagen ID.4 modeli sahibi olmak mümkün fakat Avrupa ve Türkiye’deki sahipler için şu an resmi bir geri çağırma yok ancak Volkswagen’in yerel distribütörlerinden güncel bilgi almakta fayda var.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

