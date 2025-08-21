TÜİK açıkladı: Tüketici ekonomiye güvenmiyor

TÜİK açıkladı: Tüketici ekonomiye güvenmiyor
Yayınlanma:
TÜİK tüketici güven endeksini açıkladı. Ağustos ayında 84,3'e yükseldi ancak iyimserliği gösteren 100 puanın halen altında. Tüketici ekonomiye güvenmemeyi sürdürüyor.

Ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

Açıklananana göre temmuzda 83,5 olan güven endeksi bu ay yüzde 0,9 artışla 84,3 oldu.

Güven endeksinde sınır 100 olarak kabul ediliyor. Eğer endeks yüzün altındaysa bu beklentinin kötümser olduğunu yani güvenin olmadığını gösteriyor. Ancak 100 üzerinde ise iyimserlikten bahsetmek mümkün.

Ağustosta hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 2,6 artışla 68,2'den 70'e yükseldi.

Temmuzda 84,6 olan gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ağustosta yüzde 0,9 azaldı ve 83,8'e düştü.

Geçen ay 79 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 0,7 düşüşle bu ay 78,4 olarak kayıtlara geçti.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise geçen ay 102,3 iken bu ay yüzde 2,5 artışla 104,8'e yükseldi.

Tüketici Güven Endeksi verileri, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hazırlanıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Ekonomi
Grevdeki işçiler eylemi patronun evine taşıdılar
Grevdeki işçiler eylemi patronun evine taşıdılar
BIST100 endeksi tarihi zirveye ulaştı
BIST100 endeksi tarihi zirveye ulaştı
Bilançolar açıklandı:Türkiye'nin en karlı bankası oldu!
Bilançolar açıklandı:Türkiye'nin en karlı bankası oldu!