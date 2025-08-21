TÜİK açıkladı: Tüketici ekonomiye güvenmiyor

Ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

Açıklananana göre temmuzda 83,5 olan güven endeksi bu ay yüzde 0,9 artışla 84,3 oldu.

Güven endeksinde sınır 100 olarak kabul ediliyor. Eğer endeks yüzün altındaysa bu beklentinin kötümser olduğunu yani güvenin olmadığını gösteriyor. Ancak 100 üzerinde ise iyimserlikten bahsetmek mümkün.

Ağustosta hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 2,6 artışla 68,2'den 70'e yükseldi.

Temmuzda 84,6 olan gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ağustosta yüzde 0,9 azaldı ve 83,8'e düştü.

Geçen ay 79 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 0,7 düşüşle bu ay 78,4 olarak kayıtlara geçti.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise geçen ay 102,3 iken bu ay yüzde 2,5 artışla 104,8'e yükseldi.

Tüketici Güven Endeksi verileri, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hazırlanıyor.