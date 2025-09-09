Trump'ın tarifeleri Hazine Bakanını da korkuttu

Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Ticaret savaşı 2026'nın Haziran ayında resmen başlayacak çünkü kararlar Yüksek Mahkemeye takıldı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Yüksek Mahkeme'nin tarifelerle ilgili kararının gecikmesinin ekonomik riski artıracağını belirterek, alınan gümrük vergilerinin geri alınmasının önemli bir bozulmaya neden olabileceğini kaydetti.

Bessent, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Federal Temyiz Mahkemesinin "tarifelerin iptal edilmesi" kararının bozulması için başvurduğu Yüksek Mahkeme'ye bildiri sundu.

Bildiride Bessent, Federal Temyiz Mahkemesinin son kararının halihazırda devam eden müzakereleri olumsuz yönde etkilediğini savunarak, kararın Başkan Trump'ın Amerikan halkı için en iyi ticaret anlaşmalarını yapmak için müzakere gücünü ortadan kaldırdığını öne sürdü.

Bessent, nihai karar ne kadar gecikirse ekonomik bozulma riskinin o kadar artacağını belirterek, "Örneğin, kararı 2026 yılının haziran ayına kadar ertelemek, 750 milyar ila 1 trilyon dolarlık gümrük vergisinin tahsil edilmiş olduğu bir senaryoya yol açabilir ve bu vergilerin geri alınması önemli bir bozulmaya neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Halihazırda yürürlükte olan anlaşmaların, ticaret ortaklarının ABD'den önemli miktarda alım veya yatırım yapmayı kabul ettikleri ek hükümler içerdiğine işaret eden Bessent, Avrupa Birliğinin 750 milyar dolarlık enerji alımı ve 600 milyar dolarlık yatırım yapmayı, Japonya ve Güney Kore'nin ise toplu olarak yaklaşık 1 trilyon dolarlık alım ve yatırım yapmayı kabul ettiğini anımsattı.

Bessent, bu üzerinde anlaşmaya varılan çerçevelerin toplam değerinin trilyonlarca dolara ulaştığına değinerek, "Kararın gecikmesi ne kadar uzun sürerse, bu taahhütler o kadar büyük hale gelecektir. Bu üzerinde anlaşmaya varılmış çerçeveler ortadan kaldırılırsa ve yatırımlarla alımlar geri ödenmek zorunda kalınırsa, ekonomik sonuçları felaket olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

GÜMRÜK VERGİSİ TARİFELERİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

ABD'nin gümrük tarifelerinin tüm dünya tarafından gergin bir ortam oluşturmasına rağmen Başkan Donald Trump geri adım atmadı. Üstelik bugün Ticaret Bakanlığı, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 50 gümrük tarifelerinin kapsamını 407 ürün kategorisini kapsayacak şekilde genişletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çelik veya alüminyum kullanılarak üretilmiş makineler, ekipmanlar, vinçler, rüzgar türbin parçaları, taşıt parçaları ve mobilya iskeletleri gibi ürünler, çelik ve alüminyum türev ürünleri listesine dahil edildi.