Trump'ın gümrük tarifeleri yoksul sayısını arttıracak

Yale Üniversitesi ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin uygulamaya koyduğu yeni tarifelerin, ülkedeki yoksul sayısına etkisini araştırdı. Üniversitenin araştırmasında 650 bin ile 875 bin arasında artırabileceği verilerle ortaya konuldu.

Yale Üniversitesi’ne bağlı Bütçe Laboratuvarı (Budget Lab), ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin uygulamaya koyacağı yeni gümrük tarifelerin düşük gelirli hanelerin satın alma gücünü, toplumsal etkilerini inceledi.

Araştırmada, tarifelerin düşük gelirli hanelerin alım gücünü azalttığı ve bunun da yoksulluk oranlarını doğrudan artırdığı tespit edildi.

Analize göre, nominal gelirlerin düşmesi ve fiyatların artması, düşük gelirli ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamasını daha da zorlaştırıyor. Bu kaybın, tarifelerin doğrudan ekonomik yükünü temsil ettiği ifade edildi.

Trump yönetiminin 2025’te devreye aldığı tarifeler nedeniyle yoksulluk sınırının altında yaşayan Amerikalıların sayısının 650 bin ile 875 bin arasında artabileceği öngörülüyor.

Ticaret politikasında gümrük vergilerini önemli bir araç olarak kullanan Trump yönetimi, ülkelere farklı oranlarda tarifeler getirmenin yanı sıra çelik, alüminyum ve otomobil gibi stratejik sektörlerde de ek vergiler uygulamaya başlamıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

