Trump 'yüksek tarife' davasından dönmüyor

Trump 'yüksek tarife' davasından dönmüyor
Yayınlanma:
Yüksek Mahkeme ABD Başkanı Trump'ın yüksek vergi tarifelerine karşı açılan dava hakkında olumsuz karar verirse, tarifeler için alternatif seçenekler masada. Beyaz Saray Sözcüsü, tarifelerin gelecekteki başkanların da elini güçlendirdiğini iddia etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Yüksek Mahkeme’nin Trump yönetiminin ticaret politikalarına karşı karar vermesi ihtimaline ilişkin, “Her zaman bir B planımız vardır” dedi.

Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, Trump’ın danışmanlarının olası bir olumsuz karar için hazırlık yaptığını belirterek, “Böyle bir durumda hazırlıksız olmak akıllıca olmazdı” ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin hukuki argümanlarına “yüzde 100 güven” duyduklarını söyleyen Leavitt, “Yüksek Mahkemenin doğru olanı yapacağına inanıyoruz” dedi.

Trump’ın gümrük vergilerini ulusal güvenliğin bir parçası olarak gördüğünü vurgulayan Leavitt, tarifeler sayesinde “barış anlaşmalarının imzalandığını, çatışmaların sona erdiğini ve ABD’ye trilyonlarca dolarlık yatırım çekildiğini” savundu.

Sözcü ayrıca, bu yıl gümrük vergilerinin etkili kullanımıyla bütçe açığının 600 milyar dolar azaltılmasının beklendiğini açıkladı.

Trump ile Şi’nin Busan buluşması: Gerginliğe “ihtiyaç molası”Trump ile Şi’nin Busan buluşması: Gerginliğe “ihtiyaç molası”

Altına hücum başladı: Fiyatlar artacak uyarısıAltına hücum başladı: Fiyatlar artacak uyarısı

Leavitt, “Bu dava yalnızca Başkan Trump’la ilgili değil. Gelecekteki başkanların da acil durum yetkilerini kullanabilmesi açısından kritik bir davadan bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, Trump’ın isteğiyle yarın Yüksek Mahkeme’de yapılacak duruşmaya katılacağı bildirildi.

“FARKLI SEÇENEKLER MASADA”

Bessent, bugün yayımlanan röportajında, mahkemenin Trump aleyhine karar vermesi halinde gümrük vergisi politikasının sürdürülebilmesi için “farklı seçeneklere sahip olduklarını” söyledi.

“Kullanılabilecek birçok başka yetki var ancak Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) bu konuda en net yetkiyi sağlıyor,” diyen Bessent, diğer alternatiflerin “daha zahmetli ancak etkili” olabileceğini belirtti.

Bessent, Yüksek Mahkemenin genellikle başkanın önemli ekonomik politikalarına müdahale etmekten kaçındığını da hatırlattı.

TARİFE DAVASI YÜKSEK MAHKEME GÜNDEMİNDE

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, daha önce Trump yönetiminin karşılıklılık esasına dayalı tarifelerinin IEEPA kapsamındaki yetkiyi aştığına hükmetmişti.

Karara temyiz eden Trump yönetimi, Federal Temyiz Mahkemesinin de tarifelerin çoğunu yasa dışı bulmasının ardından Yüksek Mahkemeye başvurarak hızlı karar talep etmişti.

Mahkeme, hükümetin talebini kabul ederek, davanın sözlü duruşmasının yarın yapılacağını duyurmuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Ekonomi
Avrupa borsaları teknoloji hisselerine yönelik endişelerle karışık kapandı
Avrupa borsaları teknoloji hisselerine yönelik endişelerle karışık kapandı
Yıkılmaz SUV'un yeni versiyonun ilk fotoğrafları sızdırıldı
Yıkılmaz SUV'un yeni versiyonun ilk fotoğrafları sızdırıldı