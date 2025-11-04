Trump 'yüksek tarife' davasından dönmüyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Yüksek Mahkeme’nin Trump yönetiminin ticaret politikalarına karşı karar vermesi ihtimaline ilişkin, “Her zaman bir B planımız vardır” dedi.

Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, Trump’ın danışmanlarının olası bir olumsuz karar için hazırlık yaptığını belirterek, “Böyle bir durumda hazırlıksız olmak akıllıca olmazdı” ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin hukuki argümanlarına “yüzde 100 güven” duyduklarını söyleyen Leavitt, “Yüksek Mahkemenin doğru olanı yapacağına inanıyoruz” dedi.

Trump’ın gümrük vergilerini ulusal güvenliğin bir parçası olarak gördüğünü vurgulayan Leavitt, tarifeler sayesinde “barış anlaşmalarının imzalandığını, çatışmaların sona erdiğini ve ABD’ye trilyonlarca dolarlık yatırım çekildiğini” savundu.

Sözcü ayrıca, bu yıl gümrük vergilerinin etkili kullanımıyla bütçe açığının 600 milyar dolar azaltılmasının beklendiğini açıkladı.

Leavitt, “Bu dava yalnızca Başkan Trump’la ilgili değil. Gelecekteki başkanların da acil durum yetkilerini kullanabilmesi açısından kritik bir davadan bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, Trump’ın isteğiyle yarın Yüksek Mahkeme’de yapılacak duruşmaya katılacağı bildirildi.

“FARKLI SEÇENEKLER MASADA”

Bessent, bugün yayımlanan röportajında, mahkemenin Trump aleyhine karar vermesi halinde gümrük vergisi politikasının sürdürülebilmesi için “farklı seçeneklere sahip olduklarını” söyledi.

“Kullanılabilecek birçok başka yetki var ancak Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) bu konuda en net yetkiyi sağlıyor,” diyen Bessent, diğer alternatiflerin “daha zahmetli ancak etkili” olabileceğini belirtti.

Bessent, Yüksek Mahkemenin genellikle başkanın önemli ekonomik politikalarına müdahale etmekten kaçındığını da hatırlattı.

TARİFE DAVASI YÜKSEK MAHKEME GÜNDEMİNDE

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, daha önce Trump yönetiminin karşılıklılık esasına dayalı tarifelerinin IEEPA kapsamındaki yetkiyi aştığına hükmetmişti.

Karara temyiz eden Trump yönetimi, Federal Temyiz Mahkemesinin de tarifelerin çoğunu yasa dışı bulmasının ardından Yüksek Mahkemeye başvurarak hızlı karar talep etmişti.

Mahkeme, hükümetin talebini kabul ederek, davanın sözlü duruşmasının yarın yapılacağını duyurmuştu.