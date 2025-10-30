Trump ve Şi görüşmesine rağmen borsa negatif seyirde kaldı

ABD borsaları günü, büyük teknoloji şirketlerinin bilanço sonuçlarının açıklanmasının ardından düşüşle kapandı. Aynı gün, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in görüşmesi de tamamlandı. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesinden çıkan olumlu mesajlara rağmen pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

S&P 500 endeksi %0,99 gerileyerek 6.822,34 puanda, Nasdaq Composite %1,57 düşüşle 23.581,14 puanda günü tamamlarken, Dow Jones Sanayi Endeksi 109,88 puan (%0,23) düşüşle 47.522,12 seviyesine indi.

Çarşamba günü piyasa kapanışının ardından bilanço açıklayan Alphabet, Meta ve Microsoft hisseleri, Perşembe seansında yatırımcıların odağındaydı.

Alphabet hisseleri %2,5 yükseldi, güçlü mali sonuçların desteğiyle. Ancak Meta %11’den fazla, Microsoft ise yaklaşık %3 değer kaybetti. Yatırımcılar, her iki şirketin de artırılmış harcama planları nedeniyle endişe duydu.

Analistler, yatırımcıların hem Meta hem de Microsoft'un artan harcama beklentilerinden endişe duymaya başladığını ifade etti.

Bu düşüşlerle birlikte, yapay zekâ çipi üreticisi Nvidia hisseleri de değer kaybederek, piyasada teknoloji hisselerinden çıkış dalgasını tetikledi.

Buna karşın, bankacılık hisseleri (JPMorgan, Bank of America) ve sağlık sektörü hisseleri yükseldi.

Eli Lilly, beklenenden güçlü bilanço ve yıl sonu tahmin artışı sonrası yaklaşık %4 prim yaptı.

Google Cloud ve YouTube reklamlarından elde edilen gelirlerin desteğiyle güçlü finansal sonuçlar açıklayan Alphabet'in hisseleri ise yüzde 2,5 yükseldi.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın aralıkta faiz indirimine gidilmeyebileceğini ima etmesinin de piyasalarda risk iştahını azalttığını belirtti.

Bugün Apple ile Amazon'un yayımlayacağı bilançolar da takip edilecek.