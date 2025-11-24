Trafiği tehlikeye atan sürücü ve yolcuya dev ceza!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, D-100 karayolu Çağlayan ayrımında seyir halindeki bir otomobilin ani şerit değiştirerek trafiği tehlikeye attığı görüldü.



Otomobilin sürücüsü 27 yaşındaki Y.A. ile emniyet kemeri kullanmayarak aracın sunroofundan çıkan yolcu 29 yaşındaki Y.T. ekipler tarafından tespit edildi.

Drift yapan sürücüye 94 bin TL ceza kesildi

41 BİN LİRA CEZA

Sürücü ve yolcuya, Karayolları Trafik Kanunu'nun "sürücü belgesinin geçici alındığı halde araç kullanmak," "tehlikeli şerit değiştirmek," "saygısızca araç kullanmak" ve "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden yapılan ihlallere göre toplamda 41 bin 507 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, sürücü ve yolcunun emniyetteki işlemlerinin ardından "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.