Toplu sözleşme tartışmalarında korkutan '2027' senaryosu!

Halktv.com.tr - ÖZEL HABER



Memurların merakla beklediği toplu sözleşme görüşmeleri yine hakem heyetine devredildi. Bu süreçte bir ilk yaşandı: Üç konfederasyon da hakem heyetine başvuru yapmadı, işveren tarafı başvuruda bulunmak zorunda kaldı.

Ancak devamında Kamu-Sen ve Memur-Sen hakem heyetine temsilci gönderirken, yalnızca Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu temsilci göndermedi. Eğer diğer iki konfederasyon da temsilci göndermemiş olsaydı, hakem heyeti toplantı yeter sayısına ulaşamayacak, karar verilemeyecek ve memur zammı doğrudan TBMM gündemine taşınacaktı. Bu durumun ise memurlar için bir protesto ve güçlü bir çıkış fırsatı olarak yorumlandı.

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Aktürk, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aktürk, "Bugüne kadar hiçbir kararında memurun lehine davranmayan hakem heyeti, hükümetin onay makamı gibi çalıştı. Şimdi de oranların heyete taşınmış olması, memurun bir kez daha kaybedeceği endişesini artırıyor. Verilen oranlar memuru açlığa mahkum etmektedir” dedi.

"MEMUR 15 YILDIR MASADA KAYBETTİ"

Masadan çıkan tekliflerde 2026 için: %11 + %7, 2027 için: %4 + %4, taban aylığa ise 1.000 TL artış öngörüldü. Henüz karar verilmediğini ancak Aktürk 15 yıldır memurların masada kaybettiğini söyledi.

Aktürk, Memur-Sen’e de sert sözlerle yüklendi: "15 yıldır, 8 dönemdir masada yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen oturuyor. Ancak bu süreç boyunca memur masada hep kaybetti. Konfederasyon kendi çıkarı için defalarca diğer sendikaları devre dışı bıraktı. Yüzdelik barajı bir gecede Meclis'ten geçirttiler ama memurların maaş ve özlük hakları için 15 yıldır aynı irade ortaya konmadı. Bugün başkan Ali Yalçın’dır ama sorun kişiden ziyade sendikal anlayışın kendisidir” diye konuştu.

YOKSULLUK SINIRININ ÜÇTE BİRİ OLACAK

"2027’de maaş, yoksulluk sınırının üçte biri olacak" diyen Aktürk, "Bugün en düşük memur maaşı 47.500 lira civarında. Bu sözleşme sonucunda 2027 sonunda maaş en fazla 62 bin lira civarında olacak. Oysa yoksulluk sınırı şimdiden 85 bin liraya dayanmış durumda. Yani 2027’de memur, yoksulluk sınırının üçte biri kadar maaşla yaşamak zorunda bırakılacak. Bu, açıkça memuru sefalete mahkum etmektir. Memurlar beceriksiz sendikalardan istifa etmediği sürece bu toplu sözleşme tiyatrosu devam edecektir” ifadelerini kullandı.