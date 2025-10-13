Toplanan inek sütü miktarı ağustosta düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, ağustosta yıllık bazda yüzde 0,5 düşüşle 933 bin 234 ton oldu. Ocak-ağustos döneminde ise 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 0,6 artışla, 7 milyon 649 bin 202 tona yükseldi.

İçme sütü üretimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artışla 132 bin 359 ton olarak belirlendi. Bu yılın 8 ayında da içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 8,1 artışla, 1 milyon 90 bin 481 tona çıktı.

Yoğurt üretimi, Ağustos 2024'e kıyasla yüzde 7 artarak 135 bin 923 tona çıkarken, ocak-ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 4,3 artışla 931 bin 761 tona ulaştı.

İNEK PEYNİRİ ÜRETİMİ, AĞUSTOSTA AZALDI

İnek peyniri üretimi, ağustosta yıllık bazda 0,7 azalışla 68 bin 972 tona gerilerken, ocak-ağustos döneminde yüzde 1,7 artışla 553 bin 145 tona yükseldi.

Söz konusu ayda ayran ve kefir üretimi, yüzde 9,8 artışla 98 bin 652 tona çıktı. Tereyağı ve sade yağ üretimi de yüzde 6,8 artışla 8 bin 332 ton oldu. Ocak-ağustos döneminde ayran ve kefir üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artarak 683 bin 97 tona, tereyağı ve sade yağı üretimi yüzde 10,1 yükselişle 75 bin 371 tona ulaştı.

Temmuzda 946 bin 158 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, ağustosta yüzde 1,4 azaldı.

Aynı dönemde 127 bin 164 ton olan içme sütü üretimi, ağustosta yüzde 4,1 artış kaydetti.