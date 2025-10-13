TÜİK açıkladı: Yumurta azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ağustos dönemine ait kümes hayvancılığı üretim istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, tavuk eti üretimi 229 bin 965 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 1 milyar 679 milyon adet olarak kaydedildi.

YILLIK KARŞILAŞTIRMADA TAVUK ETİ ARTTI, YUMURTA AZALDI

TÜİK’in verilerine göre, 2025 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla tavuk eti üretimi yüzde 7,2, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,7 oranında arttı. Buna karşın tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,1 azaldı.

OCAK–AĞUSTOS DÖNEMİNDE YÜZDE 13,5 ARTIŞ

Yılın ilk sekiz ayında, yani Ocak–Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi yüzde 13,5, kesilen tavuk sayısı yüzde 10,8 artış gösterdi. Ancak tavuk yumurtası üretimi bu dönemde yüzde 9,3 geriledi.

AYLIK BAZDA ÜRETİM GERİLEDİ

Bir önceki ay 239 bin 876 ton olarak açıklanan tavuk eti üretimi, Ağustos ayında yüzde 4,1 azalışla 229 bin 965 tona düştü.

Öte yandan, tavuk yumurtası üretimi temmuza kıyasla yüzde 3,4 artarak 1 milyar 679 milyon 277 bin adede ulaştı.