TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı!
Yayınlanma:
TOKİ'den önemli bir uyarı geldi. Kurum, talebin ve ilginin yoğun olduğu sosyal konut projesi ile ilgili dolandırıcılık olaylarının olabileceği bu nedenle dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşları sosyal konut başvurularını fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılara karşı uyardı.

SAHTE SİTELER VE SAHTEKARLIK GİRİŞİMLERİ

TOKİ’nin açıklamasında, son dönemde sosyal konut projelerine olan yoğun ilginin bazı kişiler tarafından kötüye kullanıldığına dikkat çekildi. Sahte internet siteleri ve sahte iletişim numaraları üzerinden işlem yapan dolandırıcıların, e-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit ederek başvuru ücreti talep ettiği belirtildi.

RESMİ KANALLAR DIŞINDA İŞLEM YAPMAYIN

Kurum tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için tıkladıkları internet sitelerinin alan adlarına dikkat etmeleri gerekmektedir. İdaremizin resmi internet sayfası (www.toki.gov.tr ) çağrı merkezi (444 86 54), onaylı kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar edilmemeli, iş ve işlem yapılmamalıdır."

YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI

TOKİ, sahte başvuru siteleri ve sahtekarlar hakkında yasal süreçlerin başlatıldığını duyurdu. Vatandaşlardan ise sadece resmi kanallar üzerinden işlem yapmaları istendi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

