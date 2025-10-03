TOKİ İstanbul'da ilk kez uygulayacak: İşte 'Kiralık Sosyal Konut Projesi'nin ayrıntıları

TOKİ İstanbul'da ilk kez uygulayacak: İşte 'Kiralık Sosyal Konut Projesi'nin ayrıntıları
Yayınlanma:
TOKİ koordinasyonunda, İstanbul'da ilk kez uygulanacak olan "Kiralık Sosyal Konut Projesi”nin detaları belli oldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı’nda duyurduğu “Kiralık Sosyal Konut Projesi” kapsamında, İstanbul’da ilk kez kiralık sosyal konutlar hayata geçirilecek. Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, TOKİ koordinasyonunda uygulanacak. Amaç; fahiş kira artışlarını dengelemek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak.

DEPREM VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

2019/05/06/kagithane039de-14-bina-yikildi-001.jpg

İstanbul’da deprem riskine karşı yürütülen kentsel dönüşüm projeleri ve “Yarısı Bizden Kampanyası” sürerken, bu yeni adım ile konut arzının artırılması hedefleniyor. Bakanlık, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut ile İstanbul’un konut ihtiyacına da yanıt verecek.

KİRA YÜKÜ AZALACAK MI?

2022/02/07/kira-geliri.jpg

Projeyle birlikte inşa edilecek kiralık sosyal konutlar, piyasa fiyatlarının altında kiraya sunulacak. Böylece kiracıların üzerindeki mali yük hafifletilecek.

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında İstanbul’da satışa sunulacak dairelerin yanında, kiralanabilecek konutlar için de özel kontenjan ayrılacak.

EV SAHİBİ DEVLET

Devletin ev sahibi olacağı bu modelde, TOKİ tarafından yeni bir mekanizma kurulacak. Konutlar tamamlandığında kiralama süreci başlayacak ve belirlenen kriterleri sağlayan vatandaşlar başvurabilecek.

HAK SAHİPLİĞİ KURAYLA BELİRLENECEK

Satış kampanyalarında olduğu gibi, başvuru yapanlar arasında hak sahipliği çekilişle belirlenecek. Kurada adı çıkanlar, sözleşme imzalayarak uygun bedelli konutlarda kiracı olabilecek.

DÜZENLİ DENETİM VE KİRA TAKİBİ

2022/10/05/kiralik-evlerde-istenen-sartlarin-dozu-kacti-kredi-notu-maas-bordrosu-1435-dhaphoto2.jpg

Kiralama sürecinde ödemelerin zamanında yapılıp yapılmadığı ve evlerin bakımı düzenli olarak denetlenecek. Süresi dolan sözleşmelerin ardından konutlar tekrar gerekli bakımlar yapılarak yeni hak sahiplerine kiralanacak.

İSTANBUL’DA UYGUN FİYATLI KİRALIK DAİRELER

Bu model sayesinde hem güvenli konut ihtiyacına hem de yüksek kira bedellerine çözüm üretilecek. İstanbul’da yaşayan vatandaşların, piyasa ortalamasının altında kira ödeyerek uygun fiyatlı kiralık dairelere erişmesi amaçlanıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

