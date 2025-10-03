Ekim ayı kira artış oranı belli oldu

Yayınlanma:
Son dakika... TÜİK eylül ayı enflasyonunu açıkladı. Böylece konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyonununu açıkladı.

Açıklanan verilere göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,23 olurken, yıllık bazda 33,29 olarak gerçekleşti.

KİRA ORANI BELLİ OLDU

Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 38,36 olarak hesaplandı.

TÜİK ağustosta aylık enflasyonu 2,04, yıllık enflasyonu 32,95 olarak açıklamıştı.

Temmuzda aylık enflasyon 2,06 olurken, yıllık enflasyon 33,52 olarak gerçekleşmişti.

TÜİK YİNE UYUŞMADI

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise eylül ayı enflasyonunu çok daha yüksek açıkladı.

ENAG'a göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustosta yüzde 3,79 arttı, 12 aylık artışı ise %63,23 olarak gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ise aylık enflasyonu %3,19, yıllık artışı %40,75 olarak açıklamıştı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nE göre geçen ay yüzde 1,97 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,04'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,69'dan yüzde 29,86'ya çıktı.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,84'ten 22,25'e, 24 ay sonrası için de yüzde 16,92'den 16,78'e geriledi.

YÜZDE 25 DÖNEMİ

2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Mehmet Şimşek yönetimi bu uygulamayı kaldırarak kirada yeniden enflasyon hesaplamasını getirmişti. Son bir yıldır kira artış oranı enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

