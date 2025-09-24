Satılık ve kiralık fiyatlarında yükselişin ayak sesleri: Tarih vererek açıkladılar

Yüksek kiralar ve satılık fiyatları üzerine kredi faizlerindeki yüksek oranlar da eklenince vatandaşın konut sorunu çözümsüzlük içinde kaldı. Maaşların sokağın enflasyonuna her geçe gün daha da yenildiği Türkiye'de ev sahipliği oranı her geçen yıl azalırken emlak piyasasındaki fahiş fiyatlar konut geliştirici firmalarında gündeminden düşmüyor.

Emlak şirketleri de vatandaşlarda bir nebze olsun rahatlayacağı düzenlemeleri beklerken konut geliştirici firmalar önümüzdeki 6 aylık süreç için beklentilerini açıkladı. Firmalar kredilere faiz indirimi beklerken piyasa fiyatlarındaki yükselişin de haberini verdi.

TARİH VEREREK AÇIKLADILAR

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği’nin (KONUTDER) NielsenIQ Türkiye ile hazırladığı ve 25 şirketin katıldığı ankete göre katılımcı firmaların tamamı önümüzdeki 6 ay içinde konut kredisi faiz oranlarının düşeceğini öngörüyor.

Martta yayınlanan bir önceki ankete yüzde 28.4 ile kredili konut satışlarının artacağını bekleyenlerin oranı bu ankete yüzde 76’ya kadar çıktı.

SATILIK VE KİRALIK FİYATLARINDA YÜKSELİŞİN AYAK SESLERİ

Anketin en çarpıcı noktalarından birini de konut fiyatlarında artış bekleyenlerin oranı oluşturdu. KONUTDER’in raporuna katılanların yüzde 72’si ev fiyatlarında artış bekliyor. Ev fiyatlarının aynı kalacağının düşünenlerin oranı ise yüzde 28’de kaldı.

Üyelerin yarısından fazlası konut fiyatlarında artış öngörürken, kiralarda artış bekleyenlerin oranı ise yüzde 80’e ulaştı. Ayrıca yüzde 68 ile üyelerin yarısından fazlası da 6 ay içinde yeni projelere başlayacaklarını açıkladı.

KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz, “Üyelerimizin tamamı önümüzdeki dönemde faizlerin düşeceğini öngörüyor. Bu da sektörün nabzıyla alınan kararların örtüştüğünü gösteriyor. 2016–2020’de kredili satışların ilk 8 aylık ortalaması yüzde 31 iken, son 5 yılda bu oran yüzde 17’lere kadar geriledi. Birinci el satışların payı da yüzde 45’ten yüzde 30’a düştü. Kredi oranlarının düşmesi ve BDDK’nın kredi kısıtlarının kalkması ile birinci el satışlar da artacak” dedi.