TMO 2026'da ne kadar buğday alacak?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026 yılında 3,5 milyon ton buğday ve 1,5 milyon ton mısır alımı gerçekleştirmeyi planlıyor. Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) ve Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TürkŞeker) gibi diğer kamu kuruluşlarının da yeni yıl hedefleri belli oldu.

KİT’LERİN YENİ DÖNEM STRATEJİSİ

Cumhurbaşkanlığı’nın 2026 Yılı Yıllık Programı’na göre, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) yeniden yapılandırılacak. Faaliyetler “ticari” ve “ticari olmayan” olarak ayrılacak. İstihdam politikaları; insan kaynağını güçlendirmek, nitelikli personel alımını teşvik etmek ve kurumsal verimliliği artırmak üzerine kurulacak.

Ayrıca, dijital dönüşüm kapsamında bilgi sistemleri altyapısı yenilenecek ve maliyet muhasebesi sistemi güçlendirilecek. Böylece kamusal ve ticari faaliyetler daha etkin biçimde ayrıştırılacak.

679,4 MİLYAR LİRALIK YATIRIM PLANLANIYOR

Ekim 2025 itibarıyla Türkiye’de 19 KİT aktif durumda bulunuyor. Bunlara ek olarak, Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ) ve Sümer Holding AŞ de özelleştirme programı çerçevesinde izleniyor.

Programda, 2026 yılında KİT ve özelleştirme portföyündeki kuruluşların 181,5 milyar lira finansman açığı vermesi öngörülüyor. Buna karşılık, toplamda 679,4 milyar lira yatırım yapılması hedefleniyor.

Yatırımların önemli kısmı, TPAO, BOTAŞ, TEİAŞ, TCDD ve EÜAŞ gibi stratejik kurumlarca gerçekleştirilecek. Özellikle Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında doğal gaz arzının 2026’da artması bekleniyor.

TARIMDA ALIM HEDEFLERİ BELİRLENDİ

2026 yılı için TMO’nun 3,5 milyon ton buğday ve 1,5 milyon ton mısır alımının yanı sıra;

ÇAYKUR’un 680 bin ton yaş çay,

TürkŞeker’in ise 7,7 milyon ton şeker pancarı alımı yapması planlanıyor.

ÖZELLEŞTİRME VE FON GELİRLERİNDE YENİ DÖNEM

Gelecek yıl, özelleştirme sürecinin halka arz ve alternatif modellerle devam etmesi bekleniyor. Araç muayene hizmetlerinin imtiyaz sözleşmeleri imzalanacak, yedieminlik hizmetlerinin özelleştirilmesi için de değer tespit ve analiz çalışmaları yapılacak.

2026’da bütçe içi ve dışı fon gelirlerinin 541,3 milyar lira, giderlerinin ise 477,3 milyar lira olması öngörülüyor. Fon sistemi gelir-gider fazlası 64 milyar lira olurken, Özelleştirme Fonunun 100 milyar lira gelir elde etmesi bekleniyor.