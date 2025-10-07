TİGEM 4,1 milyon kilo buğday satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 2025 yılı istihsali olan 4 milyon 100 bin kilogram buğdayın satışına ilişkin yeni bir ihale açtı. Kurumun Resmî Gazete’de yayımlanan ilanına göre satış, Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

İHALE ŞARTLARI

İhale, açık artırma usulüyle 16 Ekim 2025 tarihinde saat 10.30’da Polatlı Ticaret Borsası’nda yapılacak. Toplam muhammen bedel 55 milyon 760 bin lira olarak belirlendi.

İhaleye katılmak isteyenler, şartnameyi TİGEM Genel Müdürlüğü, Polatlı Ticaret Borsası veya www.tigem.gov.tr adresinden inceleyebilecek. Ayrıca Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde de detaylı bilgi alınabilecek.

TİGEM, yüksek verim elde edilen mahsul buğdayların satışını ihaleler yoluyla gerçekleştiriyor. Ancak çiftçiler TİGEM'in depolarının azlığı ve fiyatın aşağıda tutulmasından genel olarak şikayetçi.