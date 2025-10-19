Ticaret Bakanlığı'ndan reklam hamlesi

Ticaret Bakanlığı'ndan reklam hamlesi
Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı çocukları ve engellileri hedef alabilecek reklamlara ilişkin yaptırımları açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu aracılığıyla çocukları hedef alan ve algısal zaaflarını istismar eden reklamlar konusunda denetimlerini sürdürdüğünü açıkladı. Bakanlık, bu tür ihlallere karşı kararlı ve caydırıcı yaptırımlar uyguladıklarını bildirdi.

YASAL ÇERÇEVE

2023/05/17/e-ticaret-ile-internetten-para-kazanma-tuyolari.jpg

Açıklamada, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61. maddesi hatırlatıldı. Maddeye göre, tüketiciyi aldatıcı, tecrübe ve bilgi eksikliğini istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu ve özellikle çocukları, yaşlıları, hastaları ve engellileri istismar eden reklamlar yapılamaz.

REKLAM ETİĞİ VE YÖNETMELİKLER

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile reklamcılık faaliyetlerinde etik ve hukuki sınırlar detaylandırılmıştır.

Ticaret Bakanlığı cezayı kesti: Fahişçiden, sahtekara...Ticaret Bakanlığı cezayı kesti: Fahişçiden, sahtekara...

Reklam ve Tanıtım Faaliyetlerinde Esas İlkeler Yönetmeliği, reklamların genel ahlak ve kamu düzenine uygun olmasını, kişilik haklarını ihlal etmemesini ve çocuk, hasta, yaşlı ve engellilerin istismar edilmemesini zorunlu kılıyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL HÜKÜMLER

2024/03/14/televizyon.jpg

"Çocuklara Yönelik Reklamlar" başlıklı madde, çocukları etkileyen reklamlar için özel hükümler içeriyor. Buna göre, tehlikeli durumlara yönlendiren, aşırı tüketime teşvik eden veya gelişim düzeylerini istismar eden reklamlar yasak. İhlal edenler hakkında reklam durdurma, düzeltme, idari para cezası ve gerekirse üç aya kadar durdurma yaptırımları uygulanabiliyor. İnternet ortamındaki ihlallerde ise erişimin engellenmesi kararı verilebiliyor.

BAKANLIKTAN MESAJ

Ticaret Bakanlığı, çocukların korunmasını toplumsal sorumluluğun öncelikli alanı olarak görüyor:


"Kurul, çocukları hedef alan ve algısal zaaflarını istismar eden reklam içeriklerine karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Reklam faaliyetlerinde dürüstlük, toplumsal sorumluluk ve çocukların korunması hem hukuki hem vicdani bir zorunluluktur. Çocukların gelişimini olumsuz etkileyen her türlü reklama karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

