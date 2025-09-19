THY'den bilet kampanyası: Sadece o tarihe kadar geçerli!

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular 26 Eylül tarihine kadar satın alacakları biletlerle 01 Kasım 2025 – 15 Mart 2026 tarihleri aralığında Atina ve Selanik’e 129 USD (5.339,14 Türk Lirası) Roma, Milano ve diğer İtalya şehirlerine 169 USD (6.994,69 Türk Lirası) Barselona, Madrid ve diğer İspanya şehirlerine 199 USD (8.236,35 Türk Lirası) Paris’e 209 USD (8.650,26 Türk Lirası) Lizbon ve Porto’ya ise 219 USD (9.064,17 Türk Lirası)’den başlayan fiyatlarla bilet alabilecek.

Kampanya başladı: 6 ay boyunca geçerli olacak!

Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, Türk Hava Yolları’nın resmi web sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilir.