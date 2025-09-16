Kampanya başladı: 6 ay boyunca geçerli olacak!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet'in indirimli bilet kampanyası, 1 Ekim 2025-13 Mart 2026 döneminde salı, çarşamba, perşembe yapılacak tüm yurt içi seyahatlerde geçerli olacak.

Salı, çarşamba, perşembe günleri için kampanya ile alınan biletler sayesinde seyahatlerde ikinci yolcuya yüzde 30 indirim, üç ve üzeri yolcuya ise yüzde 35 indirim fırsatı sunulacağı belirtildi.

KOLTUK SEÇİMLERİ YÜZDE 50 İNDİRİMLİ OLACAK

İndirimli biletler, bugün saat 12.00'den 18 Eylül saat 23.59'a kadar sadece "ajet.com" ve AJet'in mobil uygulamasında alınabilecek.

Kampanya kapsamında ayrıca, koltuk seçimleri yüzde 50 indirimli olacak.