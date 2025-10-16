Tezgaha düştü: Kilosu 75 TL

Yayınlanma:
Trabzon’da balıkçı tezgahlarını süsleyen hamsinin kilogramı 75 TL’den satılırken, 3 kilogramı ise 200 TL'ye alıcı buluyor.

Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 75, istavritin 100, palamut ve mezgitin 150, alabalık ve somonun 300, levrek ve çipuranın ise 450 liradan satılıyor.

Balıkçı Emin Avcı, hamside bolluk yaşandığını, fiyatların önceki haftalara göre daha da düştüğünü söyledi.

Ordu'da balıkçılar 500 kasa hamsiyle döndüler: Kilo fiyatı 100 liraya kadar düştüOrdu'da balıkçılar 500 kasa hamsiyle döndüler: Kilo fiyatı 100 liraya kadar düştü

"HAMSİ ÇIKINCA DİĞERLERİNİN DE FİYATI UCUZLADI"

Hamsinin bu sene sezon sonuna kadar ucuz olabileceğini belirten Avcı, "Hamsinin şu an fiyatı 75 ile 100 arası değişiyor ve çok da ucuz. İşlerimiz güzel, denizden bol çıktığı için ucuz oluyor balık. Bu sene 2-3 ay daha böyle 100 lira civarında gider. Şu anda hamsi bol, istavrit de peşine gelecek inşallah. Hamsi çıkınca diğerlerinin de fiyatı ucuzladı." diye konuştu.

Öte yandan, yoğunluk yaşanan balıkçı pazarındaki birçok tezgahta hamsinin 3 kilogramının 200 liraya satıldığı görüldü.

Kaynak:AA

