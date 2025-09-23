Ordu'da balıkçılar 500 kasa hamsiyle döndüler: Kilo fiyatı 100 liraya kadar düştü

Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle bir süre denize açılamayan balıkçılar, bu zamanı ağlarının bakımını yaparak geçirdi.

Havaların düzelmesiyle birlikte Ordulu balıkçılar, dün akşam saatlerinde denize açılarak ağlarını denize bıraktı.

Balıkçıların limana dönmelerinin ardından hamsiler, önce kasalara alındı, sonra buzlanarak kamyonetlere yüklendi ve çeşitli illere sevk edildi.

Tekne kaptanı Nejdet Memiş, havaların avlanmaya elverişli hale gelmesiyle yeniden denize açıldıklarını belirterek, güzel bir avcılık yaptıklarını söyledi.

Dün geceden bu yana Ordu açıklarında denize ağ bıraktıklarını ifade eden Memiş, sadece kendi tayfasının 500 kasa hamsi avladığını dile getirdi.

Birçok teknenin tonlarca hamsi avlayarak limanlara döndüğünü söyleyen Memiş, "Bu sezon beklediğimiz gibi bol miktarda hamsi avlanıyor. Hamsi bolluğunun bir süre daha sürmesini bekliyoruz." dedi.

Memiş, şu anda hamsinin kilogramının tezgahlarda 100 ila 150 liradan satışa sunulduğunu, av miktarının daha da artmasıyla vatandaşların ucuz hamsi tüketmeye devam edeceğini belirtti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

