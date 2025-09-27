TESK Başkanı Palandöken'den Bağ-Kur açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni yasama yılı öncesi Meclis’e çağrıda bulunarak, Bağ-Kur’luların emeklilikte prim günü eşitliği beklentisinin artık ertelenmemesi gerektiğini vurguladı.

PRİM GÜNÜ FARKI ESNAFI ZORLUYOR

Palandöken, yıllardır çözüm bekleyen en büyük sorunlardan birinin sosyal güvenlikte norm birliği olduğunu hatırlattı. Yanında çalışan işçilerin 7.200 gün primle emekli olabildiğini ancak esnafın kendisinin 9.000 gün prim ödemek zorunda kaldığını söyleyen Palandöken, bu adaletsizliğin giderilmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

ÇIRAKLIK VE STAJ SÜRELERİ EMEKLİLİĞE SAYILMALI

TESK Başkanı, çıraklık ve staj dönemlerinin de emeklilik hesabına dahil edilmesi gerektiğini belirterek, “Sadece sağlık sigortası değil, emekliliğe esas çalışmalar da kapsamda olmalı. Bu düzenleme, esnafın mağduriyetini ortadan kaldıracaktır” dedi.

PERAKENDE YASASINDA DÜZENLEME TALEBİ

Palandöken ayrıca, Perakende Yasası’nda yapılacak değişikliklerle esnafın korunmasının önemine dikkat çekti. Açılış-kapanış saatleri, nüfusa göre düzenleme ve zincir marketlerin sınırlandırılması gibi düzenlemelerin hem esnafı rahatlatacağını hem de enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacağını söyledi.

BORÇ YAPILANDIRMASI ESNAFA NEFES ALDIRMALI

Esnafın borç yükünün hafifletilmesi gerektiğini de dile getiren Palandöken, yapılandırmaların ticaretin sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu vurguladı. “Biz af istemiyoruz, sadece borçların yeniden yapılandırılarak ödenebilir hale getirilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

Palandöken, pandemi, deprem ve enflasyon nedeniyle zor günler yaşayan esnafın 1 Ekim’de açılacak Meclis’ten çözüm beklediğini belirterek, “Bağ-Kur prim günü eşitliği, borç yapılandırması ve çıraklık sürelerinin emekliliğe dahil edilmesi 2025’te hayata geçmeli” dedi.