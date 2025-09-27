TESK Başkanı Palandöken'den Bağ-Kur açıklaması

TESK Başkanı Palandöken'den Bağ-Kur açıklaması
Yayınlanma:
Esnafların sigortalandığı Bağ-Kur’da emeklilik prim gün sayısının 9 bin, SSK’da ise 7 bin 200 gün olması ‘adil değil’ yorumlarına neden olmuştu. Hükümetin bu konuda harekete geçeceği yönündeki açıklamaların ardından TESK Başkanı Palandöken, düzenlemenin artık gecikmeden yapılması gerektiğini söyledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni yasama yılı öncesi Meclis’e çağrıda bulunarak, Bağ-Kur’luların emeklilikte prim günü eşitliği beklentisinin artık ertelenmemesi gerektiğini vurguladı.

PRİM GÜNÜ FARKI ESNAFI ZORLUYOR

2023/11/30/prim-borclarina-af1.jpg

Palandöken, yıllardır çözüm bekleyen en büyük sorunlardan birinin sosyal güvenlikte norm birliği olduğunu hatırlattı. Yanında çalışan işçilerin 7.200 gün primle emekli olabildiğini ancak esnafın kendisinin 9.000 gün prim ödemek zorunda kaldığını söyleyen Palandöken, bu adaletsizliğin giderilmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

Erken emeklilik tarihini açıkladı: Madde madde nasıl olacağını anlattıErken emeklilik tarihini açıkladı: Madde madde nasıl olacağını anlattı

ÇIRAKLIK VE STAJ SÜRELERİ EMEKLİLİĞE SAYILMALI

2023/12/17/0x0-bag-kurluya-erken-emeklilik-mujdesi-prim-gun-sartina-duzenleme-geliyor-iste-detaylar-1702783622929.webp

TESK Başkanı, çıraklık ve staj dönemlerinin de emeklilik hesabına dahil edilmesi gerektiğini belirterek, “Sadece sağlık sigortası değil, emekliliğe esas çalışmalar da kapsamda olmalı. Bu düzenleme, esnafın mağduriyetini ortadan kaldıracaktır” dedi.

PERAKENDE YASASINDA DÜZENLEME TALEBİ

Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdiErken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi

Palandöken ayrıca, Perakende Yasası’nda yapılacak değişikliklerle esnafın korunmasının önemine dikkat çekti. Açılış-kapanış saatleri, nüfusa göre düzenleme ve zincir marketlerin sınırlandırılması gibi düzenlemelerin hem esnafı rahatlatacağını hem de enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacağını söyledi.

BORÇ YAPILANDIRMASI ESNAFA NEFES ALDIRMALI

2024/09/11/sgk-prim.jpg

Esnafın borç yükünün hafifletilmesi gerektiğini de dile getiren Palandöken, yapılandırmaların ticaretin sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu vurguladı. “Biz af istemiyoruz, sadece borçların yeniden yapılandırılarak ödenebilir hale getirilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kademeli emeklilik bekleyenler Kadıköy'de seslendi: Mesele erken emeklilik değil, mesele adaletKademeli emeklilik bekleyenler Kadıköy'de seslendi: Mesele erken emeklilik değil, mesele adalet

ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

Palandöken, pandemi, deprem ve enflasyon nedeniyle zor günler yaşayan esnafın 1 Ekim’de açılacak Meclis’ten çözüm beklediğini belirterek, “Bağ-Kur prim günü eşitliği, borç yapılandırması ve çıraklık sürelerinin emekliliğe dahil edilmesi 2025’te hayata geçmeli” dedi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Ekonomi
Kıbrıslı milyarderin eşi İstanbul'da gözaltına alındı
Kıbrıslı milyarderin eşi İstanbul'da gözaltına alındı
İki dev kuruluş İspanya'nın kredi notunu yükseltti
İki dev kuruluş İspanya'nın kredi notunu yükseltti