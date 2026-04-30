Televizyonlar da listeye eklendi: Bazı ürünlere şartsız iade geldi

Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı, ikinci el piyasasını disipline etmek amacıyla yenilenmiş ürünlere yönelik yönetmeliği baştan aşağı değiştirdi. Artık mağazadan alınan cihazlarda da 14 gün şartsız iade hakkı tanınırken, sistemin merkezine "dijital kimlik" yerleştirildi.

Yönetmelikteki en radikal değişikliklerden biri iade süreçlerinde yaşandı. Daha önce yalnızca internet üzerinden yapılan alışverişlerde geçerli olan "sebepsiz iade" hakkı genişletildi. Bundan böyle halk, fiziki mağazalardan görerek satın aldığı yenilenmiş ürünleri de 14 gün içinde hiçbir gerekçe sunmadan iade edebilecek.

Bu hamleyle, ücretli çalışanların ve kısıtlı bütçeyle teknolojiye ulaşmaya çalışan milyonların alışveriş sırasındaki risk algısının düşürülmesi amaçlanıyor.

CİHAZIN GEÇMİŞİ "YÜBİS" İLE SORGULANACAK

telefon-1.jpg

İkinci el ürün pazarındaki "cihazın başına ne geldi?" sorusu, kısa adı YÜBİS olan Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi ile yanıt bulacak. Kurulan bu dijital altyapı sayesinde her cihazın bir dijital sicili olacak. Tüketiciler; cihazın hangi parçalarının değiştiğini, hangi teknik testlerden geçtiğini ve yapılan işlemlerin tüm detaylarını şeffaf bir şekilde görebilecek. Böylece "geçmişi karanlık" cihaz devri kapanmış olacak.

ÖDEMELERDE DOĞRUDAN KURUMSAL MUHATAP

Yeni dönemde ödeme güvenliği de mercek altına alındı. Kredi kartı ile yapılan ödemeler artık doğrudan yenileme merkezlerinin sanal POS (Point of Sale - Satış Noktası) sistemleri üzerinden geçecek. Bu düzenleme ile halk, herhangi bir uyuşmazlık veya iade sürecinde karşısında doğrudan kurumsal ve yasal sorumluluğu bulunan bir muhatap bulacak.

TELEVİZYONLAR DA LİSTEYE EKLENDİ

Daha önce sadece akıllı telefon, tablet, akıllı saat ve oyun konsollarını kapsayan yenileme ekosistemi genişletildi. Artık televizyonlar da bu sisteme dahil edilerek yenilenmiş ürün statüsünde satışa sunulabilecek. Yüksek fiyatlı teknolojik ürün grubuna giren televizyonlarda sağlanan bu güvenceyle pazarın büyümesi hedefleniyor.

SERMAYE ŞARTI 3 KATTAN FAZLA ARTIRILDI

Sektörün kurumsal yapısını güçlendirmek adına yenileme merkezlerine yönelik mali kriterler ağırlaştırıldı. Yenileme merkezleri için daha önce 30 milyon TL olarak uygulanan asgari sermaye şartı, 100 milyon TL seviyesine yükseltildi.

Bu yüksek maliyetli giriş bariyeri ile piyasada sadece büyük ve sermaye gücü yüksek firmaların kalması hedeflenirken, olası mağduriyetlerde merkezlerin yanı sıra tüm şubeler de müteselsilen sorumlu tutulacak.

TÜKETİCİNİN YENİ HAKLARI NELER?

telefon-2-001.jpg

Yeni yönetmelikle birlikte özetle şu düzenleme yapıldı:

YÜBİS (Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi) üzerinden cihazın tüm tamir ve değişim geçmişine erişim sağlanacak.

Hem internet hem mağaza alımlarında 14 günlük cayma hakkı kullanılabilecek.

Ödeme süreçlerinde aracı kurumlar yerine doğrudan yetkili merkezlerle işlem yapılacak.

Ürün yelpazesi televizyonların eklenmesiyle daha da genişleyecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

