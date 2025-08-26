Tekstil patronunu böyle kurşunladılar! Hem de gündüz vakti

Yayınlanma:
Güneşli'de gündüz vakti silahlı saldırı gerçekleşti. HB Kumaş'ın sahibine gerçekleşen saldırının, patron Serdar Beytaş'ın piyasaya borcu olduğu gerekçesi ile gerçekleştiği iddia edildi.

İstanbul Bağcılar'da gündüz vakti bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleşti. Güneşli'deki HB Kumaş'a kimliği belirsiz kişi ve ya kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırının hedefinde HB Kumaş’ın sahibi Serdar Beytaş yer alıyordu. İddiaya göre saldırı, Beytaş'ın piyasaya borçlarını ödememsi nedeni ile gerçekleşti.

DEV MARKALARLA ÇALIŞIYOR

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Piyasaya borcu olduğu iddia edilen HB Örme Tekstil'in Web sitesinde yer alan bilgiye göre ZARA, HM, STRADIVARIUS, BERSHKA, MANGO, GEORGE gibi dev isimlerle çalışıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

