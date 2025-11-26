Teknoloji devi resmen duyurdu! 6 bin kişi kovulacak yerine yapay zekâ geçecek

Teknoloji devi resmen duyurdu! 6 bin kişi kovulacak yerine yapay zekâ geçecek
Yayınlanma:
Teknoloji şirketi HP, yapay zekâ odaklı yeniden yapılanma planı kapsamında küresel çapta 4.000 ila 6.000 çalışanın işten çıkarılmasını öngörüyor. Şirket, bu hamleyle 2028 yılına kadar 1 milyar dolarlık tasarruf hedefliyor.

ABD'li teknoloji devi HP, yapay zekâ odaklı verimlilik artırıcı önlemler kapsamında önemli bir yeniden yapılanma planını duyurdu. Şirketin 31 Ekim'de sona eren dördüncü çeyrek bilanço açıklamasında, küresel çalışan sayısını 4.000 ile 6.000 kişi arasında azaltmayı planladığı belirtildi.

YENİDEN YAPILANMA MALİYETİ 650 MİLYON DOLAR

Plan kapsamında şirketin, yeniden yapılandırma ve diğer giderlerle bağlantılı olarak yaklaşık 650 milyon dolarlık bir mali yükün altına girmesi bekleniyor. Bu maliyetin yaklaşık 250 milyon dolarının 2026 mali yılında gerçekleşeceği öngörülüyor.

Oyuncular Sendikası'ndan yapay zeka tepkisi: Kabul edilemez!Oyuncular Sendikası'ndan yapay zeka tepkisi: Kabul edilemez!

1 MİLYAR DOLARLIK TASARRUF HEDEFİ

Söz konusu girişimle, 2028 mali yılı sonuna kadar yaklaşık 1 milyar dolarlık tasarruf sağlanması hedefleniyor. Şirket, bu süreçte yapay zekayı kullanarak müşteri memnuniyetini, ürün inovasyonunu ve genel verimliliği artırmayı amaçlıyor.

Yapay zeka oyuncakları Çin'i kasıp kavuruyor: Hedef küresel pazarYapay zeka oyuncakları Çin'i kasıp kavuruyor: Hedef küresel pazar

GELİR ARTTI, KAR DÜŞTÜ

HP'nin bilançosuna göre, 31 Ekim'de sona eren üç aylık dönemde geliri yıllık bazda yüzde 4,2 artışla 14,6 milyar dolara yükseldi. Ancak şirketin net karı, bir önceki yılın aynı dönemindeki 906 milyon dolar seviyesinden 795 milyon dolara geriledi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Ekonomi
New York borsası yükseldi: Gözler Fed kararında
New York borsası yükseldi: Gözler Fed kararında
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız