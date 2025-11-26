Teknoloji devi resmen duyurdu! 6 bin kişi kovulacak yerine yapay zekâ geçecek

ABD'li teknoloji devi HP, yapay zekâ odaklı verimlilik artırıcı önlemler kapsamında önemli bir yeniden yapılanma planını duyurdu. Şirketin 31 Ekim'de sona eren dördüncü çeyrek bilanço açıklamasında, küresel çalışan sayısını 4.000 ile 6.000 kişi arasında azaltmayı planladığı belirtildi.

YENİDEN YAPILANMA MALİYETİ 650 MİLYON DOLAR

Plan kapsamında şirketin, yeniden yapılandırma ve diğer giderlerle bağlantılı olarak yaklaşık 650 milyon dolarlık bir mali yükün altına girmesi bekleniyor. Bu maliyetin yaklaşık 250 milyon dolarının 2026 mali yılında gerçekleşeceği öngörülüyor.

Oyuncular Sendikası'ndan yapay zeka tepkisi: Kabul edilemez!

1 MİLYAR DOLARLIK TASARRUF HEDEFİ

Söz konusu girişimle, 2028 mali yılı sonuna kadar yaklaşık 1 milyar dolarlık tasarruf sağlanması hedefleniyor. Şirket, bu süreçte yapay zekayı kullanarak müşteri memnuniyetini, ürün inovasyonunu ve genel verimliliği artırmayı amaçlıyor.

Yapay zeka oyuncakları Çin'i kasıp kavuruyor: Hedef küresel pazar

GELİR ARTTI, KAR DÜŞTÜ

HP'nin bilançosuna göre, 31 Ekim'de sona eren üç aylık dönemde geliri yıllık bazda yüzde 4,2 artışla 14,6 milyar dolara yükseldi. Ancak şirketin net karı, bir önceki yılın aynı dönemindeki 906 milyon dolar seviyesinden 795 milyon dolara geriledi.