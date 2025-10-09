Tek dişi var: Koparana yarım milyondan fazla ceza!

Tunceli’de doğada kendiliğinden yetişen ve koruma altında olan endemik dağ sarımsağını topladığı belirlenen bir kişi, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüpheliye 557 bin lira idari para cezası uygulandı.

ÇUVALLARCA SARIMSAK BULUNDU

İl Jandarma Komutanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin ihbarı üzerine harekete geçti. İhbara göre, şüpheli Anıl Köyü kırsalında koruma altındaki bitkiyi topladı ve aracına yükleyerek bölgeden ayrılmak istedi.

Jandarma ekipleri, tüm kaçış yollarını kapatıp şok yol kontrolü uygulayarak şüpheliyi aracında yakaladı. Aramada 5 çuvalda toplam 200 kilogram dağ sarımsağı ele geçirildi.

COĞRAFİ İŞARETLİ

Endemik bir tür olan dağ sarımsağı, 2019 yılında Coğrafi İşaretli Ürünler Listesi’ne dahil edildi. Uzmanlar, bu tür bitkilerin korunmasının hem ekolojik denge hem de yerel ekonominin sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu vurguluyor. Söz konusu sarımsak dağda kayaların arasında kendiliğinden yetişiyor. Bilinen sarımsağın aksine tek bir parça halinde bulunuyor, bu nedenle "tek dişli" olarak da anılabiliyor.

SAĞLIKLI VE ETKİLİ

Doğal yollarla yetişen bu sarımsağın tek dişi bile bir hayli tesirli. Sağlık açısından bir çok faydası bulunan dağ sarımsağı doğal bir antibiyotik. Tek bir dişi yemeğin tamamını etkileyebiliyor. Sağlıklı ve ender bir tür olması bu sarımsağın değerini arttırıyor.