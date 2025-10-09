Tek dişi var: Koparana yarım milyondan fazla ceza!

Tek dişi var: Koparana yarım milyondan fazla ceza!
Yayınlanma:
Endemik bir tür olan ve yetiştiği bölgede "Tek dişli" olarak anılan dağ sarımsağını koparanın vay haline. Tunceli'de bir kişiye, doğada kendiliğinden yetişen dağ sarımsağı kopardığı için yüz binlerce lira para cezası verildi.

Tunceli’de doğada kendiliğinden yetişen ve koruma altında olan endemik dağ sarımsağını topladığı belirlenen bir kişi, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüpheliye 557 bin lira idari para cezası uygulandı.

ÇUVALLARCA SARIMSAK BULUNDU

dag-sarimsagi-tunceli-2.jpg

İl Jandarma Komutanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin ihbarı üzerine harekete geçti. İhbara göre, şüpheli Anıl Köyü kırsalında koruma altındaki bitkiyi topladı ve aracına yükleyerek bölgeden ayrılmak istedi.

Sarımsak yüzde 1300 zamlandı!Sarımsak yüzde 1300 zamlandı!

Jandarma ekipleri, tüm kaçış yollarını kapatıp şok yol kontrolü uygulayarak şüpheliyi aracında yakaladı. Aramada 5 çuvalda toplam 200 kilogram dağ sarımsağı ele geçirildi.

COĞRAFİ İŞARETLİ

Endemik bir tür olan dağ sarımsağı, 2019 yılında Coğrafi İşaretli Ürünler Listesi’ne dahil edildi. Uzmanlar, bu tür bitkilerin korunmasının hem ekolojik denge hem de yerel ekonominin sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu vurguluyor. Söz konusu sarımsak dağda kayaların arasında kendiliğinden yetişiyor. Bilinen sarımsağın aksine tek bir parça halinde bulunuyor, bu nedenle "tek dişli" olarak da anılabiliyor.

Endemik Cehrilik lalesi için jandarma görevdeEndemik Cehrilik lalesi için jandarma görevde

SAĞLIKLI VE ETKİLİ

dag-sarimsagi-tunceli-1.jpg

Doğal yollarla yetişen bu sarımsağın tek dişi bile bir hayli tesirli. Sağlık açısından bir çok faydası bulunan dağ sarımsağı doğal bir antibiyotik. Tek bir dişi yemeğin tamamını etkileyebiliyor. Sağlıklı ve ender bir tür olması bu sarımsağın değerini arttırıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Ekonomi
Gümüş altına imrendi: Rekor kırdı!
Gümüş altına imrendi: Rekor kırdı!
Nadir toprak elementleri neden önemli?
Nadir toprak elementleri neden önemli?
Altında devreler yandı, kafalar karıştı: Mahfi Eğilmez yapılması gerekeni açıkladı
Altında devreler yandı, kafalar karıştı: Mahfi Eğilmez yapılması gerekeni açıkladı