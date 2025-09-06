Sarımsak yüzde 1300 zamlandı!

Sarımsak yüzde 1300 zamlandı!
Yayınlanma:
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı döneminde üretimi azalan sarımsak, sadece 4 sene içerisinde yüzde 1300 oranında zamlandı.

Her mutfağın vazgeçilmezi olan sarımsağa yapılan zamların ardı arkası kesilmiyor. Marketlerde satış fiyatı 300 lirayı bulan sarımsak sadece 4 senede yüzde 1300'ü aştı. 2021 yılında marketlerde 21 liradan satılan sarımsağın kilosu artık 300 liraya kadar çıktı.

Nefes'ten Songül Dalgıç Bilgili'nin haberine göre, kuru sarımsağın en düşük ve en yüksek hal fiyatı 2021’de 8-40 TL, 2022’de 12-60 TL, 2023’te 25-100 TL, 2024’te 90-200 TL iken 2025’te 150-250 TL’ye çıktı. Yani 4 yılda yüzde 525 ile yüzde 1.775 arasında artış gösterdi.

YERLİSİNİ ALAMAYAN ÇİN MALI SARIMSAĞA MUHTAÇ OLDU

Sarımsağın fiyatı bu şekilde tavan yapınca birçok üründe olduğu gibi sarımsakta da ithalat rekoru kırıldı. 2003–2025 yılları arasında sarımsak ithalatı 92.2 milyon ton ve 176.6 milyon dolara ulaşarak ihracatı miktar bazında 5’e, değer bazında 8’e katladı.

Sadece bu senin başından itibaren geçen 7 ayda ithalat oranı geçen senenin tamamına oranla yüzde 54 oranında arttı. Tarım yazarı Gazi Mutlu da konu hakkında açıklamada bulundu. Mutlu, sarımsak üretiminin bakan Yumaklı döneminde düşüş yaşadığını ifade etti:

  • Sayın Yumaklı, daha yıl bitmeden Cumhuriyet tarihinin en yüksek kuru sarımsak ithalatını yapan ikinci bakan olarak kayda geçecek. Ne yazık ki ülkeyi Çin sarımsağına mahkûm etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
Ekonomi
Yeni ÖTV'ler getirildi, harçlar yükseldi! Karar Resmi Gazete'de
Yeni ÖTV'ler getirildi, harçlar yükseldi! Karar Resmi Gazete'de
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız