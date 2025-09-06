Sarımsak yüzde 1300 zamlandı!

Her mutfağın vazgeçilmezi olan sarımsağa yapılan zamların ardı arkası kesilmiyor. Marketlerde satış fiyatı 300 lirayı bulan sarımsak sadece 4 senede yüzde 1300'ü aştı. 2021 yılında marketlerde 21 liradan satılan sarımsağın kilosu artık 300 liraya kadar çıktı.

Nefes'ten Songül Dalgıç Bilgili'nin haberine göre, kuru sarımsağın en düşük ve en yüksek hal fiyatı 2021’de 8-40 TL, 2022’de 12-60 TL, 2023’te 25-100 TL, 2024’te 90-200 TL iken 2025’te 150-250 TL’ye çıktı. Yani 4 yılda yüzde 525 ile yüzde 1.775 arasında artış gösterdi.

YERLİSİNİ ALAMAYAN ÇİN MALI SARIMSAĞA MUHTAÇ OLDU

Sarımsağın fiyatı bu şekilde tavan yapınca birçok üründe olduğu gibi sarımsakta da ithalat rekoru kırıldı. 2003–2025 yılları arasında sarımsak ithalatı 92.2 milyon ton ve 176.6 milyon dolara ulaşarak ihracatı miktar bazında 5’e, değer bazında 8’e katladı.

Sadece bu senin başından itibaren geçen 7 ayda ithalat oranı geçen senenin tamamına oranla yüzde 54 oranında arttı. Tarım yazarı Gazi Mutlu da konu hakkında açıklamada bulundu. Mutlu, sarımsak üretiminin bakan Yumaklı döneminde düşüş yaşadığını ifade etti: