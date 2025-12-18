TCMB iki şirketin faaliyet izni kapsamını genişletti

Resmi Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası kararıyla, finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren iki önemli kuruluşun yetki sınırları yeniden çizildi. Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alınan karar doğrultusunda, İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ile Ödeal Ödeme Kuruluşu AŞ’nin sunduğu hizmetlerin kapsamı genişletildi.

Yapılan yeni düzenlemeye göre, İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ artık mevcut faaliyetlerine ek olarak ödeme hizmetleri sunabilecek ve elektronik para ihracı gerçekleştirebilecek. Diğer yandan, Ödeal Ödeme Kuruluşu AŞ de genişletilen lisansı kapsamında yeni ödeme hizmetlerini portföyüne dahil edecek.