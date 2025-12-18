TCMB iki şirketin faaliyet izni kapsamını genişletti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İyzi Ödeme ve Ödeal’ın faaliyet izni kapsamını genişleterek, bu şirketlere ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı konularında yeni yetkiler verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası kararıyla, finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren iki önemli kuruluşun yetki sınırları yeniden çizildi. Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alınan karar doğrultusunda, İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ile Ödeal Ödeme Kuruluşu AŞ’nin sunduğu hizmetlerin kapsamı genişletildi.

Kritik asgari ücret toplantısı bugün! EMEP'den Türk-İş'e asgari ücret masasına dön çağrısıKritik asgari ücret toplantısı bugün! EMEP'den Türk-İş'e asgari ücret masasına dön çağrısı

Yapılan yeni düzenlemeye göre, İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ artık mevcut faaliyetlerine ek olarak ödeme hizmetleri sunabilecek ve elektronik para ihracı gerçekleştirebilecek. Diğer yandan, Ödeal Ödeme Kuruluşu AŞ de genişletilen lisansı kapsamında yeni ödeme hizmetlerini portföyüne dahil edecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Ekonomi
