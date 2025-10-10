TCMB açıkladı: Borç varlıkları geçti

Yayınlanma:
TCMB, 2025 yılının ikinci çeyrek raporunu açıkladı. Buna göre borç varlıkları 11 trilyon lira geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin Finansal Hesaplar Raporunu yayımladı.

Rapora göre, Türkiye’de vatandaşlar, şirketler ve devletin toplam mali varlıkları 182 trilyon lira, borçları ise 193 trilyon lira oldu.

Böylece ülke genelinde 11 trilyon liralık bir finansal açık oluştu.

EKONOMİ HALA BORÇLU KONUMDA

Bir önceki dönemde milli gelirin yüzde 5,4’ü kadar borçlanan Türkiye ekonomisi, bu çeyrekte yüzde 2 oranında borç aldı.

Rapora göre, vatandaşlar ve yurt dışı yatırımcılar alacaklı, şirketler ve kamu kurumları ise borçlu durumda.

VATANDAŞIN PARASININ ÇOĞU BANKADA

Hanehalkının parasının yaklaşık yüzde 58’i banka mevduatlarında bulunuyor.
Vatandaşın borçlarının ise neredeyse tamamı kredi borçlarından oluşuyor.

ŞİRKETLER SERMAYEYE DAYANIYOR

Şirketlerin finansal yapısında hisse senedi ve özkaynaklar belirleyici konumda. Bu durum, firmaların borç yerine kendi sermayeleriyle büyümeyi tercih ettiğini gösteriyor. Toplam borcun milli gelire oranı yüzde 92 olarak açıklandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

