Tarihte ilk! Bu imza 12,9 milyona satıldı
Yayınlanma:
NBA’in efsane ismi Michael Jordan ile Kobe Bryant’ın imzalarını taşıyan özel basketbol kartı, tam 12,9 milyon dolara satıldı. Bu, dünyanın en pahalı spor kartı oldu.

ABD’de gerçekleştirilen bir müzayedede, NBA’in iki efsane ismi Michael Jordan ile Kobe Bryant’ın imzalarını taşıyan özel basketbol kartı, rekor bir fiyata alıcı buldu. Heritage Auctions tarafından düzenlenen açık artırmada kart, tam 12,9 milyon dolara satılarak dünyanın en pahalı spor kartı unvanını kazandı.

DAHA ÖNCEKİ REKORU GERİDE BIRAKTI

Bu satış, 2022 yılında 12,6 milyon dolara alıcı bulan 1952 Topps Mickey Mantle beyzbol kartının rekorunu geçerek tüm zamanların en yüksek bedelle satılan spor kartı olarak tarihe geçti.

ÖZEL DETAYLAR DİKKAT ÇEKTİ

halktv-com-tr7.jpg

Kartın üzerinde Michael Jordan ve Kobe Bryant’ın hem portreleri hem de el yazısı imzaları bulunuyor. Ayrıca her iki oyuncunun maçlarda giydiği formalardan kesilen kumaş parçalarına yer veriliyor. Jordan’a ait forma parçasının ise altın varyant olarak tasarlandığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

