Tarihin en büyük halka arzı gerçekleşmeye hazır: SpaceX halka açılıyor

SpaceX'in 1,5 trilyon dolarlık bir değerlemeye ulaşmayı ve borsadan 30 milyar dolar toplamayı hedeflediği bildiriliyor. Bu, 2019'da 29 milyar dolar toplayan Saudi Aramco'nun halka arzını geride bırakarak tarihin en büyük halka arzı olacak.

Analistler, bunun SpaceX için de bir tür dönüşüm olacağını belirtiyor; şirket daha önce ana şirketi özel tutarken Starlink birimini halka arz yoluyla satmayı düşünmüştü.

Bloomberg'den gelen haber, The Information'ın Elon Musk'ın uzay şirketinin 2026'nın sonlarında halka arz planladığını ilk kez bildirmesinden sadece birkaç gün sonra geldi.

Wall Street Journal daha önce SpaceX'in çalışanları için ikincil bir hisse satışı gerçekleştirdiğini ve bunun şirketin mevcut değerinin yaklaşık 800 milyar dolara ulaşmasına yol açabileceğini ortaya koymuştu.

Bloomberg, SpaceX'in son günlerde bu hisse satışını "doğruladığını" ve şirketin değerinin 800 milyar doların üzerinde olduğunu belirtiyor.

Şirket çalışanları, hisse başına 420 dolar fiyatla toplamda yaklaşık 2 milyar dolar değerinde hisse satma yetkisine sahiptir.