Tarihin en büyük halka arzı gerçekleşmeye hazır: SpaceX halka açılıyor

Tarihin en büyük halka arzı gerçekleşmeye hazır: SpaceX halka açılıyor
Yayınlanma:
Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, halka arz planlıyor. Bloomberg'in isimsiz kaynaklara dayandırdığı habere göre, halka arzın 2026 yılının ortalarından sonlarına doğru gerçekleşmesi bekleniyor.

SpaceX'in 1,5 trilyon dolarlık bir değerlemeye ulaşmayı ve borsadan 30 milyar dolar toplamayı hedeflediği bildiriliyor. Bu, 2019'da 29 milyar dolar toplayan Saudi Aramco'nun halka arzını geride bırakarak tarihin en büyük halka arzı olacak.

Analistler, bunun SpaceX için de bir tür dönüşüm olacağını belirtiyor; şirket daha önce ana şirketi özel tutarken Starlink birimini halka arz yoluyla satmayı düşünmüştü.

wall-street.webp

Bloomberg'den gelen haber, The Information'ın Elon Musk'ın uzay şirketinin 2026'nın sonlarında halka arz planladığını ilk kez bildirmesinden sadece birkaç gün sonra geldi.

Wall Street Journal daha önce SpaceX'in çalışanları için ikincil bir hisse satışı gerçekleştirdiğini ve bunun şirketin mevcut değerinin yaklaşık 800 milyar dolara ulaşmasına yol açabileceğini ortaya koymuştu.

yeni-proje-xj3i-cover.webp

Bloomberg, SpaceX'in son günlerde bu hisse satışını "doğruladığını" ve şirketin değerinin 800 milyar doların üzerinde olduğunu belirtiyor.

Şirket çalışanları, hisse başına 420 dolar fiyatla toplamda yaklaşık 2 milyar dolar değerinde hisse satma yetkisine sahiptir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
Ekonomi
Hazır olun! TÜİK hepimizi AB'ye sokacak
Hazır olun! TÜİK hepimizi AB'ye sokacak
Torbadan kara haber çıktı! Emeklilikte son 20 gün
Torbadan kara haber çıktı! Emeklilikte son 20 gün