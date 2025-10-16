Tarih verdi: Dolar 53 lira olacak!
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin yeni tahminlerini paylaştı.
TÜRKİYE'NİN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ
Fitch’in Doğu Avrupa ülkelerine yönelik son raporunda Türkiye’ye dair olumlu değerlendirmelere yer verildi. Raporda,
“Türkiye’nin kredi notları; düşük kamu borcu, dış finansmana erişim geçmişi, dirençli bankacılık sektörü ve yüksek kişi başına düşen GSYİH tarafından destekleniyor.”
ifadesi kullanıldı.
ABD'li dev tahminini değiştirdi! Türkiye enflasyonunu yüksek açıkladı
Raporda ayrıca, Türkiye’nin brüt uluslararası rezervlerinin Eylül 2025 itibarıyla 184 milyar dolara yükseldiği hatırlatıldı.
ENFLASYONDA KADEMELİ GERİLEME BEKLENİYOR
Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nun Eylül sayısında yer alan Türkiye tahminlerini korudu.
Buna göre:
2025 sonunda enflasyonun %28’e,
2026 sonunda ise %21’e düşmesi bekleniyor.
Kuruluş ayrıca, reel faiz oranının 2026 sonunda %3 seviyesine gerileyeceğini öngörüyor.
BÜYÜME VE KUR TAHMİNİ
Fitch, Türkiye ekonomisinin 2025 ve 2026 yıllarında %3,5, 2027’de ise %4,2 oranında büyüyeceğini tahmin etti.
Raporda, 2027’de seçim öncesi politika gevşemesinin mümkün olduğu ancak “yüksek negatif reel faiz oranlarına geri dönüş beklenmediği” belirtildi.
"DOLAR 53 LİRA OLACAK"
Fitch Ratings Dolar/TL paritesi için önemli bir tahmnde bulundu. Doların TL karşısında değerlenmeye devam edeceğini bildiren kuruluş, 2027 sonunda doların 53 TL olacağını öngördü.